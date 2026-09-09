Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid) 09-09-2026 07:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η χθεσινή πρεμιέρα του Champions League ήταν εντυπωσιακή, καθώς σημειώθηκαν 21 γκολ στα έξι παιχνίδια. Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Βρες την ομάδα απ' το γήπεδο: Εάν κάνεις το σχεδόν ακατόρθωτο 10/10 σε αυτό το κουίζ, είσαι εγκυκλοπαίδεια menshouse.gr Βγάζει μάτια: Ο Έλληνας για τον οποίο μιλάει όλη η Τουρκία menshouse.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Η πρώτη μετά τη ΔΕΘ: Πανηγυρίζουν στη ΝΔ για τα ποσοστά στη νέα δημοσκόπηση instanews.gr Ξεκίνησε η μάχη: Τα 2 βαριά ονόματα στο νέο κόμμα Σαμαρά instanews.gr «Γιώργη μου…»: Η πρώην σύντροφος του Μαζωνάκη, Μαρία Δελόγκα, τον αποχαιρετά με μια κοινή τους φωτογραφία (Pic) dailymedia.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid) SHARE