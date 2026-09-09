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Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η χθεσινή πρεμιέρα του Champions League ήταν εντυπωσιακή, καθώς σημειώθηκαν 21 γκολ στα έξι παιχνίδια.

 

Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vid)