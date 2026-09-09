Λέκκας: Οι σεισμοί στο Αγρίνιο εκδηλώθηκαν στο ρήγμα του Οζέρου - Δεν αποκλείονται νέες δονήσεις

Τι είναι το ρήγμα του Οζέρου που μπορεί να οδηγήσει σε σεισμό έως και 6 Ρίχτερ.

Ανησυχία προκάλεσε η σεισμική δόνηση 4,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή του Αγρινίου το πρωί της Τρίτης.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Πάτρα, ενώ προηγήθηκαν αλλά και ακολούθησαν μικρότερες δονήσεις, οι οποίες δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με τις καταγραφές που μετέδωσε το Tempo24, λίγο πριν είχε προηγηθεί μικρότερη δόνηση 1,5 Ρίχτερ, ενώ μετά τον ισχυρό σεισμό ακολούθησαν νέοι μεγέθους 2,2, 2,4 και 1,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο στην ίδια ευρύτερη περιοχή. Την προηγούμενη μέρα σημειώθηκε σεισμός 3,7 Ρίχτερ.

Το ενδιαφέρον των σεισμολόγων, όμως, δεν περιορίζεται στο μέγεθος των σημερινών σεισμών αλλά στρέφεται κυρίως στο τεκτονικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώθηκαν, επαναφέροντας το γνωστό το ρήγμα του Οζερού στην Αιτωλοακαρνανία.

Λέκκας: Δεν αποκλείονται νέες δονήσεις έως 4,5 Ρίχτερ

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, εξήγησε την πρόσφατη δραστηριότητα με το γνωστό ρήγμα και ανέφερε την εκτίμησή του για τη συνέχεια των δονήσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή είχε αρχίσει από το προηγούμενο βράδυ και ότι οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους τους.

Κατά την εκτίμησή του, οι σεισμοί «εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού», το οποίο εκτείνεται στην ευρύτερη ζώνη μεταξύ Αμφιλοχίας και Μεσολογγίου. Το περιέγραψε ως ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης που μπορεί να παράγει σεισμούς αυτού του μεγέθους.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εκτίμησε ότι δεν αποκλείονται νέες δονήσεις της τάξης των 4 έως 4,5 Ρίχτερ, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους», ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιες τοπικές Αρχές.

Τι είναι το ρήγμα του Οζερού

Η περιοχή της λίμνης Οζερού αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συστήματος ενεργών δομών που διασχίζουν την Αιτωλοακαρνανία με γενική κατεύθυνση από τον Αμβρακικό προς τον Πατραϊκό.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, επιστημονική μελέτη για την ενεργό τεκτονική της Αιτωλοακαρνανίας έχει χαρτογραφήσει ένα σύστημα μήκους περίπου 65 χιλιομέτρων, το Katouna–Stamna Fault System, το οποίο συνδέει τεκτονικά την περιοχή του Αμβρακικού με εκείνη του Πατραϊκού. Η έρευνα εντόπισε ενεργή κανονική και αριστερόστροφη οριζόντια κίνηση, με τη λίμνη Οζερού να βρίσκεται μέσα σε αυτό το σύνθετο τεκτονικό περιβάλλον.

Τα ρήγματα δεν αποτελούν μία απλή «γραμμή» πάνω στον χάρτη. Πρόκειται συχνά για ζώνες παραμόρφωσης, αποτελούμενες από επιμέρους τμήματα και δευτερεύουσες δομές, που ανταποκρίνονται στις τεράστιες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται στον φλοιό της Γης.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται άλλωστε σε μία από τις πλέον σύνθετες τεκτονικά περιοχές της Ευρώπης, κοντά στη μετάβαση μεταξύ της ελληνικής ζώνης υποβύθισης και της περιοχής σύγκρουσης προς τα βορειοδυτικά.

Το σημερινό επεισόδιο δεν είναι η πρώτη περίπτωση κατά την οποία σεισμός στην Αιτωλοακαρνανία αποδίδεται από τον Ευθύμιο Λέκκα στο συγκεκριμένο σύστημα. Μάλιστα, σε παλαιότερη αναφορά για το συγκεκριμένο ρήγμα είχε αναφέρει ότι μπορεί να δώσει σεισμός μεγέθους έως και 6 μονάδων της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: newsbomb.gr

