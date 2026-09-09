«Φωτιά» στα Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό δεξαμενόπλοιο ως αντίποινα για τις επιθέσεις σε πολεμικά πλοία

Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε 5 ιρανικά τάνκερ και βύθισαν μετά την επίθεση του Ιράν σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο.

«Φωτιά» έχουν πάρει τα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες με μπαράζ επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν χθες πέντε ιρανικά τάνκερ, βυθίζοντας το ένα, λίγες ώρες αφότου το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ.

Η αμερικανική επίθεση προκάλεσε ισχυρή αντίδραση από την Τεχεράνη, η οποία εξαπέλυσε ομοβροντία πυραύλων προς την Ιορδανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την CENTCOM, τέσσερα πετρελαιοφόρα που μετέφεραν αργό πετρέλαιο στον Κόλπο του Ομάν και ένα ακόμη κοντά στο νησί Χαργκ, στον Περσικό Κόλπο, δέχθηκαν πλήγματα την Τρίτη.

Ένα από τα πλοία, το M/T Riesco, καταγράφηκε να φλέγεται και να βυθίζεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο αμερικανικός στρατός. Η CENTCOM ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν προηγουμένως δώσει εντολή στα πληρώματα των πλοίων να εγκαταλείψουν τα σκάφη πριν από τα πλήγματα.

Στο στόχαστρο τα αμερικανικά πολεμικά πλοία

Τα αμερικανικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση σε δύο απόπειρες του Ιράν να επιτεθεί σε πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μέσα σε δύο ημέρες.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το αμερικανικό πλοίο κατάφερε να αποφύγει τους βαλλιστικούς πυραύλους και συνέχισε να περιπολεί στα ύδατα της περιοχής. Κανένα μέλος του αμερικανικού προσωπικού δεν τραυματίστηκε.

Το Ιράν απάντησε με πυραύλους προς την Ιορδανία

Η Τεχεράνη απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους προς την Ιορδανία, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti, σημαντική εγκατάσταση που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι η αεράμυνα αντιμετώπισε 20 βαλλιστικούς πυραύλους. Από αυτούς, οι 18 καταστράφηκαν επιτυχώς, ενώ δύο έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

Δεν αναφέρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με τον ιορδανικό στρατό.

Παράλληλα, το Ιράν απείλησε ότι θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα κοντά στα λιμάνια του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ.

«Προειδοποιούμε όλα τα πληρώματα των πετρελαιοφόρων που βρίσκονται κοντά στα λιμάνια του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν – τα οποία φιλοξενούν αυτούς τους (Αμερικανούς) τρομοκράτες και είναι εταίροι στις εχθρικές ενέργειές τους – να εγκαταλείψουν άμεσα τα πλοία τους, είτε βρίσκονται αγκυροβολημένα είτε δεμένα στα λιμάνια, καθώς τα πλοία θα αποτελέσουν στόχο», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο IRIB, επικαλούμενο τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Για κάθε επίθεση θα χάνουν τάνκερ»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ θα απαντούν κάθε φορά που το Ιράν στοχοποιεί αμερικανικά πολεμικά πλοία.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στην Μπαρανκίγια.

Πηγή: ethnos.gr

