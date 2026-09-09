Με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης συνεχίσθηκε η «δίκη Μαραντόνα»

Η δίκη που διερευνά τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα εισήλθε σε νέα φάση, με τις καταθέσεις των πρώτων μαρτύρων, οι οποίοι εκλήθησαν από την υπεράσπιση για την ιατρική ομάδα που δικάζεται. Αυτοί οι μάρτυρες υπερασπίστηκαν το σενάριο της κατ' οίκον φροντίδας, μια αμφιλεγόμενη προσέγγιση στην υπόθεση.

Η δίκη, που άρχισε τον Απρίλιο, συνεχίσθηκε με την 40ή συνεδρίαση και την κατάθεση από δύο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εκλήθησαν από την υπεράσπιση του Κάρλος Ντίαζ. Ο Ντίαζ είναι ψυχολόγος μεταξύ των επτά επαγγελματιών υγείας που δικάζονται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια κατά την ανάρρωσή του Μαραντόνα τον Νοέμβριο του 2020, μετά από μικρή νευροχειρουργική επέμβαση.

Οι δύο ειδικοί σε θέματα εθισμών αποστασιοποιήθηκαν από την ιδέα, την οποία υποστήριξαν και άλλοι εμπειρογνώμονες στη δίκη, ότι δεδομένης της κατάστασής του, ιδίως των εθισμών του, ο Μαραντόνα δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε τοποθετηθεί σε εξειδικευμένο ίδρυμα για την ανάρρωσή του στο σπίτι.

«Ο νόμος για την ψυχική υγεία ορίζει ότι οποιαδήποτε νοσηλεία πρέπει να είναι η έσχατη λύση και να παραμένει εντελώς εξαιρετική», τόνισε ο ψυχολόγος Νταμιάν Μπαρέιρο. Ενώ διευκρίνισε ότι μιλούσε γενικά και δεν ήταν εξοικειωμένος με την συγκεκριμένη περίπτωση του «Ντιεγκίτο», πρόσθεσε ότι για να νοσηλευτεί ένας ασθενής παρά την θέλησή του, πρέπει να υπάρχει «άμεσος κίνδυνος για αυτόν ή για άλλους». Ο Ινάσιο Ο' Ντόνελ, κοινωνιολόγος που ειδικεύεται επίσης στον εθισμό, επεσήμανε ότι εάν ένας ασθενής «δεν κάνει χρήση ναρκωτικών και παραμένει σε εγκράτεια, δεν χρειάζεται να δεσμευτεί».

Η καταλληλότητα, οι συνθήκες και η διαχείριση της ανάρρωσης του Μαραντόνα στο σπίτι στα τέλη του 2020, αντί για κλινική ή κέντρο αποκατάστασης, ήταν κεντρικά ζητήματα στη δίκη, που διεξάγεται στο Σαν Ισίντρο (βόρεια του Μπουένος Άιρες). Ο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα στις 25 Νοεμβρίου 2020, κατά την διάρκεια νοσηλείας στο σπίτι σε ενοικιαζόμενη κατοικία στην πόλη Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας ψυχίατρος και ειδικός σε σύνθετες παθολογίες, μιλώντας συγκεκριμένα για την υπόθεση του Μαραντόνα, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι έπασχε από «σύνδρομο συγχύσεως που συνδέεται με την αποχή από το αλκοόλ», «δεν ήταν στην κανονική του κατάσταση» και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε νοσηλευτεί στο σπίτι, αλλά σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Οι κατηγορούμενοι στην δίκη (ιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές) αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.

Η δίκη αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο.