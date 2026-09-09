Ο ΜακΓκιν έγραψε ιστορία: Πρώτος σκόρερ της Βίλα στην Ευρώπη

Ο Τζον ΜακΓκίν σκόραρε στην εκτός έδρας νίκη της Άστον Βίλα με 3-2 κόντρα στην Κλαμπ Μπριζ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του αγγλικού συλλόγου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η Άστον Βίλα επικράτησε με 3-2 στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Παράλληλα, την αναμέτρηση αυτή θα θυμάται για πάντα ο αρχηγός του αγγλικού συλλόγου, Τζον ΜακΓκίν, ο οποίος άνοιξε και το σκορ του αγώνα.

Ο 31χρονος χαφ των «χωριατών» έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Άστον Βίλα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας τα 12 τέρματα και ξεπέρασε τον Όλι Γουότκινς που έχει 11.

Ο ΜακΓκίν αποτελεί παίκτη… σημαία για τη Βίλα, καθώς ο Σκωτσέζος αγωνίζεται εκεί από το 2018 και σε 334 συμμετοχές μετρά 41 τέρματα και 49 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.