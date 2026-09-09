Για την πρώτη νίκη ο ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο τον Νέστο Χρυσούπολης, στη 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η δράση στη 2η στροφή της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα στο Ηράκλειο, με την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Νέστο Χρυσούπολης.

Οι Κρητικοί ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική στην αναμέτρηση των περσινών φιναλίστ, ενώ ο Νέστος στο ντεμπούτο του σε League Phase ηττήθηκε 2-0 εντός από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Ο ΟΦΗ θέλει την πρώτη του νίκη, ενώ η ομάδα της Καβάλας θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον κάτοχο του τίτλου.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική με τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων:

Ολυμπιακός - Βόλος ELABET 3-2

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

17:00: ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο στάδιο (ΣΚΑΪ Hybrid)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45: Αστέρας Aktor - Άρης, "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" (ΣΚΑΪ)

