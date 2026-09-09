Για την πρώτη νίκη ο ΟΦΗ

Η δράση στη 2η στροφή της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται σήμερα στο Ηράκλειο, με την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Νέστο Χρυσούπολης.
Οι Κρητικοί ήρθαν ισόπαλοι 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική στην αναμέτρηση των περσινών φιναλίστ, ενώ ο Νέστος στο ντεμπούτο του σε League Phase ηττήθηκε 2-0 εντός από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
Ο ΟΦΗ θέλει την πρώτη του νίκη, ενώ η ομάδα της Καβάλας θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον κάτοχο του τίτλου.
Αναλυτικά η 2η αγωνιστική με τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων:
Ολυμπιακός - Βόλος ELABET 3-2
Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου
17:00: ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης, Παγκρήτιο στάδιο (ΣΚΑΪ Hybrid)
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
17:45: Αστέρας Aktor - Άρης, "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" (ΣΚΑΪ)