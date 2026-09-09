Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα

Επί τόπου η Πυροσβεστική.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία νωρίς το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στις 6:30 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα που ήδη περιόρισαν την πυρκαγιά και απέτρεψαν τον κίνδυνο επέκτασης σε παρακείμενα κτίρια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Πηγή: newsbomb.gr

