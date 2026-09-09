Football Meets Data: Η νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ αύξησε τις πιθανότητες για 24άδα

Ιδανικά ξεκίνησε η ΑΕΚ το ταξίδι της στη League Phase του Champions League, καθώς νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ και πλέον αύξησε τις πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα.
Η Ένωση πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Αυστριακούς και θα μπορούσε να έχει σημειώσει κι άλλα τέρματα, αν ήταν πιο προσεκτικοί οι παίκτες της στην τελική προσπάθεια. Ωστόσο, η αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν για το 1-0 στάθηκε αρκετή για να δώσει τη νίκη στην ΑΕΚ και πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα, στη μάχη για τη 10η θέση στο UEFA ranking.
Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αύξησε και τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ αύξησε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες τις πιθανότητές της να τερματίσει στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Πλέον, η πιθανότητα πρόκρισης στην 24αδα ανέρχεται στο 48,7%, τοποθετώντας την Ένωση στην 30ή θέση της σχετικής κατάταξης.
Η ΑΕΚ είναι μία από τις ομάδες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή στο υπολογιστικό μοντέλο του Football Meets Data. Το +9% που κατέγραψε είναι το μεγαλύτερο άλμα μεταξύ των ομάδων που εμφανίζονται στις θέσεις 24-36 του πίνακα, μετά το +11% της Άστον Βίλα, που πήρε χθες «διπλό» κόντρα στην Μπριζ στο Βέλγιο.
[From our 🔴 LIVE dashboard after early 2 matches]— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2026
AEK 🇬🇷 added +9% to their Top 24 chances.
Club Brugge 🇧🇪 lost -14%, LASK 🇦🇹 -7%.
Aston Villa 🏴 added +11% to Top 24 and +14% to Top 8 chances!
*all data before the late program on 8 Sep is played pic.twitter.com/N2bZA9TETy