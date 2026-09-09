Football Meets Data: Η νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ αύξησε τις πιθανότητες για 24άδα

Με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ η ΑΕΚ βελτίωσε τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Ιδανικά ξεκίνησε η ΑΕΚ το ταξίδι της στη League Phase του Champions League, καθώς νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ και πλέον αύξησε τις πιθανότητες για να βρεθεί στην πρώτη 24άδα.

Η Ένωση πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Αυστριακούς και θα μπορούσε να έχει σημειώσει κι άλλα τέρματα, αν ήταν πιο προσεκτικοί οι παίκτες της στην τελική προσπάθεια. Ωστόσο, η αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν για το 1-0 στάθηκε αρκετή για να δώσει τη νίκη στην ΑΕΚ και πολύτιμους βαθμούς στην Ελλάδα, στη μάχη για τη 10η θέση στο UEFA ranking.

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αύξησε και τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ αύξησε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες τις πιθανότητές της να τερματίσει στην πρώτη 24άδα της διοργάνωσης. Πλέον, η πιθανότητα πρόκρισης στην 24αδα ανέρχεται στο 48,7%, τοποθετώντας την Ένωση στην 30ή θέση της σχετικής κατάταξης.

Η ΑΕΚ είναι μία από τις ομάδες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή στο υπολογιστικό μοντέλο του Football Meets Data. Το +9% που κατέγραψε είναι το μεγαλύτερο άλμα μεταξύ των ομάδων που εμφανίζονται στις θέσεις 24-36 του πίνακα, μετά το +11% της Άστον Βίλα, που πήρε χθες «διπλό» κόντρα στην Μπριζ στο Βέλγιο.

