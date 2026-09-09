Εκεί όπου η πολυτέλεια συναντά τη θάλασσα: Η Zeekr στο Monaco Yacht Show 2026 (pics)

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Zeekr 9X στο Monaco Yacht Show 2026, σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή yachting events για τη σύγχρονη πολυτέλεια, τον σχεδιασμό και την καινοτομία.

Η Zeekr θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο Zeekr 9X στο Monaco Yacht Show, συμμετέχοντας ως χορηγός σε μία από τις πλέον υψηλού κύρους διεθνείς διοργανώσεις yachting που αναδεικνύουν τον σχεδιασμό, τη δεξιοτεχνία και την καινοτομία.

Κάθε Σεπτέμβριο, το Port Hercule μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για τη διεθνή κοινότητα του yachting, καθώς το Monaco Yacht Show συγκεντρώνει τη δεξιοτεχνία και την καινοτομία που διαμορφώνουν το μέλλον της ζωής στη θάλασσα. Με φόντο το εμβληματικό λιμάνι του Μονακό, η Zeekr συμμετέχει φέτος ως χορηγός του Upper Deck Lounge και του Closing Party, με το Zeekr 9X να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς η μάρκα παρουσιάζει για πρώτη φορά σε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις του χώρου το όραμά της για τη σύγχρονη premium κινητικότητα.

Το Zeekr 9X Ultra AWD, το εξαθέσιο SUV πολυτελείας, είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα από €120.500, προσφέροντας ένα πλήρες πακέτο πολυτελών χαρακτηριστικών και θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των premium SUV.

Το μοναδικό σύστημα κίνησης Super Hybrid συνδυάζει επιδόσεις επιπέδου supercar με τη συναρπαστική εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης, προσφέροντας έναν πρωτοποριακό συνδυασμό ισχύος, αμεσότητας και απολαυστικής οδηγικής εμπειρίας.

Για μια μάρκα που επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη πολυτέλεια, το Μονακό αποτελεί το ιδανικό σκηνικό. Το Monaco Yacht Show έχει εδώ και χρόνια στο επίκεντρό του όσους τολμούν να αμφισβητήσουν τα καθιερωμένα, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η καινοτομία συνυπάρχει αρμονικά με το κύρος και κάθε λεπτομέρεια έχει σχεδιαστεί με σαφή πρόθεση. Πρόκειται για μια φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσέγγιση της Zeekr στην κινητικότητα.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Zeekr στο Port Hercule θα βρίσκεται το Zeekr 9X, το οποίο θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο ευρωπαϊκό κοινό, έχοντας ως φόντο μερικά από τα πιο εντυπωσιακά σκάφη του κόσμου, σε μια μοναδική συνάντηση της πολυτέλειας που υπερβαίνει τα όρια της στεριάς και της θάλασσας. Το Zeekr 9X είναι πλέον διαθέσιμο στην Ευρώπη, με πλήρη εξοπλισμό, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στην κατηγορία των πολυτελών SUV.

Όπως ακριβώς τα πιο ξεχωριστά και εκλεπτυσμένα yachts του κόσμου, έτσι και το Zeekr 9X έχει σχεδιαστεί με βάση την αντίληψη ότι το μέλλον της πολυτέλειας βρίσκεται στην εμπειρία. ​

Το Zeekr 9X αποπνέει τη δυναμική αλλά και τη γαλήνια παρουσία ενός πολυτελούς yacht. Η ομάδα διακεκριμένων σχεδιαστών της Zeekr, με έδρα το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, καθοδήγησε τη διαδικασία δημιουργίας του Zeekr 9X, οραματιζόμενη μια εντελώς νέα εμπειρία μετακίνησης, βασισμένη σε μια καινοτόμο προσέγγιση στους χώρους, το φως, την τεχνολογία και τις εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες. Με αυτόν τον τρόπο, το Zeekr 9X ξεπερνά τα συμβατικά όρια της πολυτέλειας και επαναπροσδιορίζει τις καθιερωμένες προσδοκίες στον σχεδιασμό των πολυτελών αυτοκινήτων. Η σατινέ χρωμιωμένη κολόνα D συνδέει αρμονικά το αμάξωμα με την οροφή, παραπέμποντας στην αισθητική των ευρωπαϊκών motor yachts.

Ως η πιο ολοκληρωμένη έκφραση του DNA της Zeekr μέχρι σήμερα, το Zeekr 9X συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής και προηγμένη τεχνολογία, όλα ενσωματωμένα σε ένα εμβληματικό μοντέλο. Το ευρύχωρο εξαθέσιο εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί ως ένας χώρος χαλάρωσης και ευεξίας, μετατρέποντας τη δεύτερη σειρά καθισμάτων σε ένα lounge πρώτης θέσης, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει πραγματική άνεση και για τους επιβάτες της τρίτης σειράς.

Οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν την καθηλωτική εμπειρία του συστήματος ήχου Naim® Premium Audiophile Sound με 32 ηχεία, να ψυχαγωγούνται μέσω μιας συρόμενης και αναδιπλούμενης πίσω οθόνης OLED 17 ιντσών ή να διατηρούν τα αναψυκτικά τους στην ιδανική θερμοκρασία χάρη στο ενσωματωμένο έξυπνο ψυγείο. Σε συνδυασμό με τα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά, την έξυπνη τεχνολογία και την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει κάθε σημείο της καμπίνας, όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μια ατμόσφαιρα σχεδιασμένη με επίκεντρο την ευεξία των επιβατών, κάνοντας κάθε διαδρομή να μοιάζει αβίαστη και απολαυστική.

Ο Lothar Schuper, CEO της Zeekr Europe, δήλωσε:

«Το Monaco Yacht Show εκφράζει πολλές από τις αξίες που χαρακτηρίζουν σήμερα τη Zeekr. Την καινοτομία, τη κατασκευαστική αρτιότητα και την πεποίθηση ότι η πολυτέλεια δεν περιορίζεται στα καθιερωμένα πρότυπα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με μια διοργάνωση η οποία συγκεντρώνει ένα από τα πιο απαιτητικά και εκλεκτικά κοινά του κόσμου, και που μας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το Zeekr 9X σε ένα περιβάλλον όπου ο εξαιρετικός σχεδιασμός και η μηχανολογική αρτιότητα εκτιμώνται πραγματικά. Καθώς οι κανόνες της πολυτέλειας συνεχίζουν να εξελίσσονται, πιστεύουμε ότι το Zeekr 9X αποτυπώνει ιδανικά το πώς θα πρέπει να είναι η κινητικότητα της επόμενης γενιάς.»

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Zeekr θα έχει δυναμική παρουσία στο εμβληματικό Monaco Yacht Show, υποδεχόμενη τους επισκέπτες και δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν για πρώτη φορά από κοντά το Zeekr 9X. Παράλληλα, μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο φιλοξενίας της, η μάρκα θα παρουσιάσει τη φιλοσοφία και την προσέγγισή της, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τη νέα έκφραση εξαιρετικής κινητικότητας που προτείνει η Zeekr ως μια νέα, ξεχωριστή δύναμη στον χώρο της πολυτέλειας.

Ο Toby Moore, CEO της Informa Prestige, δήλωσε:

«Το Monaco Yacht Show συγκεντρώνει brands και ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της πολυτέλειας μέσα από τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τη δεξιοτεχνία. Το όραμα της Zeekr για τη σύγχρονη πολυτελή κινητικότητα ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτές τις αξίες, καθιστώντας το MYS το ιδανικό σκηνικό για την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Zeekr 9X. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη Zeekr ως συνεργάτη, φέρνοντας μια φρέσκια οπτική στην premium κινητικότητα στο διεθνές κοινό μας.»

Καθώς η Zeekr συνεχίζει την επέκτασή της στην Ευρώπη, το Monaco Yacht Show αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια της μάρκας να συστηθεί σε ένα νέο κοινό. Μέσα από τη συνεργασία της με μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις πολυτέλειας παγκοσμίως, η Zeekr επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της να επαναπροσδιορίσει την έννοια της σύγχρονης πολυτέλειας — τόσο στον δρόμο όσο και πέρα από αυτόν.