Ο απίθανος Μαρίν της ΑΕΚ – Έφτασε τα 10 γκολ, τα δύο με απευθείας φάουλ

Στην πρώτη του συμμετοχή στο Champions League, o Ραζβάν Μαρίν έδειξε πόσο πολύτιμος είναι για την ΑΕΚ.

Ο Ραζβάν Μαρίν αποτελεί μια από τις καλύτερες μεταγραφές της ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, αν όχι την καλύτερη και σίγουρα αυτή που είναι «value for money». Η Ένωση απέκτησε τον Ρουμάνο χαφ από την Κάλιαρι, έναντι ενός ποσού λίγο πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ και εξελίχθηκε σε κομβικό παίκτη στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο ίδιος ήθελε να πάει σε μια ομάδα που είναι πρωταγωνίστρια, παλεύει για τίτλους και όχι για την παραμονή της, με την ΑΕΚ να φαντάζει ο ιδανικός προορισμός. Την περσινή σεζόν «κούμπωσε» απίστευτα με τον Ορμπελίν Πινέδα στη μεσαία γραμμή και φέτος, απόντος του Μεξικανού, έγινε ο απόλυτος ηγέτης, είτε έχοντας δίπλα του τον Βιτάλις είτε τον Κάιρινεν.

Χθες κόντρα στη ΛΑΣΚ πέτυχε το πρώτο του γκολ στο Champions League, στην πρώτη του συμμετοχή, με μια αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ, που μάγεψε όλη την Ευρώπη και υπέγραψε τη νίκη της ΑΕΚ στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ωστόσο, έκανε πολλά περισσότερα στο ματς εκτός από το γκολ, κερδίζοντας δίκαια το βραβείο του MVP του αγώνα.

Συγκεκριμένα, είχε 43/49 επιτυχημένες μεταβιβάσεις και 5 πάσες-κλειδιά στην επίθεση, που δημιούργησαν μία ευκαιρία. Παράλληλα, κέρδισε 8/13 μονομαχίες, είχε 2 πετυχημένα τάκλιν, 5 ανακτήσεις μπάλας και δύο αποκρούσεις που βοήθησαν την ΑΕΚ να κρατήσει το μηδέν στην άμυνα.

Φέτος σε 7 ματς μετρά ήδη 3 γκολ και 4 ασίστ, ενώ συνολικά στην ΑΕΚ έχει καταγράψει έως τώρα 55 συμμετοχές, με 10 γκολ και 13 ασίστ.

Όσο για το γκολ-φάουλ, ήταν το δεύτερο με τα κιτρινόμαυρα, καθώς είχε πετύχει και πέρυσι ένα κόντρα στη Σάμσουνσπορ εκτός έδρας για το Conference League, ενώ συνολικά ήταν το 5ο στην καριέρα του.