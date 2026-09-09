Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντίνο Κυρανάκη και Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω πρόβλημα, θα σας ανταπαντήσω»

Άναψαν τα «αίματα» στον «αέρα» της εκπομπής «10 παντού», καθώς δημιουργήθηκε ένα έντονο λεκτικό περιστατικό ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Όλα έγιναν το πρωί της Τετάρτης (09.09.2026) όταν ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής του OPEN. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Κατερίνα Παπακωστοπούλου ανέφερε ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα οικονομικά τους καθώς οι μισθοί τελειώνουν πριν ολοκληρωθεί ο μήνας.

Μετά το 18ο λεπτό της κουβέντας, ανάμεσα στη δημοσιογράφο και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση.

«Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;», ρώτησε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Σε εσάς έχει τύχει αυτό;», της απάντησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Σε εμένα έχει τύχει πολλές φορές. Ναι, γιατί εγώ τι νομίζετε ότι παίρνω υπέρογκους μισθούς;», αποκρίθηκε η δημοσιογράφος.

«Εσάς ο μισθός σας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι;», ρώτησε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης.

«Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε; Εργάζομαι 31 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα με τα δικά μου λεφτά», απάντησε εκείνη.

«Εσάς κυρία Παπακωστοπούλου ο μισθός σας αυξήθηκε ή μειώθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα;», ρώτησε ξανά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια ο μισθός μου», δήλωσε η δημοσιογράφος.

«Άλλο ρωτάω. Όχι, στα 31 χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε;», επέμεινε εκείνος.

«Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50;», απάντησε με ερώτηση η δημοσιογράφος.

«Γιατί με πάτε στο παρελθόν;», είπε τότε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τότε τον λόγο πήρε ο Νίκος Σταβελάκης ο οποίος προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα…

«Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική τη συζήτηση και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα θα σας ανταπαντήσω», είπε εκνευρισμένη η παρουσιάστρια.

«Στον δικό μου κύκλο, κάποιες φορές στις 20 του μήνα ξεμένουμε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι προσβολές», πρόσθεσε.

«Ποια είναι η προσβολή;», ρώτησε ο βουλευτής κι η δημοσιογράφος απάντησε: «Εγώ δε θα δεχτώ προσβολή».

«Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Δεν σας έκανα δύσκολη ερώτηση. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει», είπε ακόμα η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

«Κι εγώ με ευγένεια σας απαντάω», αποκρίθηκε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης.

Τότε ο Νίκος Στραβελάκης παρενέβη ξανά για να λυθεί η όποια παρεξήγηση δημιουργήθηκε.

«Μπορώ να καταλάβω ποια είναι η προσβολή ακριβώς;», είπε στη συνέχεια ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Δεν έχουν καταλάβει οι τηλεθεατές; Πρέπει να το αναλύσουμε στους τηλεθεατές; Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό για τον οποίο δουλεύω στον κύριο Κυρανάκη. Ρωτήσατε τον μισθό μου. Περάστε από το λογιστήριο μετά να το μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο πιστεύετε. Δεν έχω αντίρρηση να τον δημοσιοποιοποιήσουμε, αν αφορά όμως τον κόσμο. Δεν τον αφορά», απάντησε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

Πηγή: Newsit.gr