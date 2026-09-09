Χόρεψε στην βροχή την Φέγενορντ η Μπαρτσελόνα

Με πολλούς πρωταγωνιστές η Μπαρτσελόνα επικράτησε εύκολα με 5-1 της Φέγενορντ, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Πεντάστερη» Μπαρτσελόνα δεν άφησε περιθώριο στην Φέγενορντ, νικώντας 5-1 εντός έδρας, ξεκινώντας με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στο φετινό Champions League.

«Φορτσάτη» μπήκε στο παιχνίδι η Μπάρτσα καθώς μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα πήρε προβάδισμα, με τον Ραφίνια να... αδειάζει δύο αμυντικούς της Φέγενορντ και να σκοράρει. Οι γηπεδούχοι διεύρυναν το υπέρ τους σκορ με το υπέροχο πλασέ του Αντεγιέμι να καταλήγει στα δίχτυα του Ερνστ.

Στο 33' ο Γκαμάλ σούταρε έξω από την περιοχή αλλά πέρασε ελάχιστα άουτ. Τέσσερα λεπτά αργότερα είχε δοκάρι η Μπαρτσελόνα, με το μονοκόμματο σουτ του Κανσέλο να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Ερνστ.

Η πρώτη ευκαιρία του δεύτερου ημιχρόνου πραγματοποιήθηκε στο 49' με τους «μπλαουγκράνα» να συνεργάζονται άψογα αλλά το τελείωμα του Αντεγιέμι να είναι άστοχο. Ο Φέρρι σκόραρε για τους φιλοξενούμενους στο 55' όμως ήταν σε θέση οφσάιντ και παρέμεινε το 2-0.

Αλλά δεν κράτησε για πολύ γιατί ο... αφηνιασμένος Ραφίνια μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Όλμο πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τρίτο για τους Καταλανούς.

Άτυχη στάθηκε στο 59' η Φέγενορντ με το Φέρρι να ευστοχεί αλλά και πάλι να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Στο 74' ο Ερνστ με εξαιρετική απόκρουση είπε όχι σε σουτ του Φερμίν. Ωστόσο η Μπάρτσα πέτυχε και τέταρτο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λαμίν Γιαμάλ να πηγαίνει το σκορ στο 4-0.

Η Φέγενορντ πέτυχε το γκολ της τιμής στο 82' με σκόρερ τον Στερζ. Τρία λεπτά αργότερα είχε νέα απάντηση η πρωταθλήτρια Ισπανίας, ο Γκάμπριελ Ζεσούς σημείωσε το πρώτο του τέρμα με την Καταλανική φανέλα, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.