Ήττα της Ντουμπάι από τη γεμάτη Μπαχτσέσεχιρ - Εκτός έμεινε ο Ουόκαπ

Η Ντουμπάι αντιμετώπισε την Μπαχτσέσεχιρ σε φιλικό στην Τουρκία για το Gloria Cup 2026, γνωρίζοντας την ήττα με 83-78. Εκτός αγώνα έμεινε ο «νέος» Τόμας Ουόκαπ.

Η ισχυρή Μπαχτσέσεχιρ και εκ των φαβορί μαζί με Άρη και ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του Eurocup, έδειξε τα… δόντια της απέναντι στην ενισχυμένη Ντουμπάι της Euroleague.

Στο φιλικό ματς η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς ήταν ανώτερη, προηγήθηκε και με 14 πόντους στο ημίχρονο, φτάνοντας τελικά στη νίκη, έχοντας πρώτους σκόρερ με 17 πόντους έκαστος τους Αλέξα Αβράμοβιτς και Τρέβιον Γουίλιαμς (7 ριμπάουντ). Ακολούθησαν οι Μαρκίς Ριντ με 13 πόντους), Τάιλερ Κάβανο με 12 και Ντέμιεν Ίνγκλις με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 11-18, 27-41, 56-62, 78-83