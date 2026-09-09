«Περιπετειώδες» γκολ της Γαλατά επί της Σπόρτινγκ (vid)

Στο 5’ κεφαλιά του Σάντσεζ απέκρουσε εντυπωσιακά πάνω στη γραμμή ο Ρουί Σίλβα και από κοντά ο Τορέιρα σκόραρε παρά την προσπάθεια του πορτιέρο της Σπόρτινγκ.

Το 0-1 της Γαλατάσαράι