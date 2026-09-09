Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Περιπετειώδες» γκολ της Γαλατά επί της Σπόρτινγκ (vid) 09-09-2026 22:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP Galatasaray 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 5’ κεφαλιά του Σάντσεζ απέκρουσε εντυπωσιακά πάνω στη γραμμή ο Ρουί Σίλβα και από κοντά ο Τορέιρα σκόραρε παρά την προσπάθεια του πορτιέρο της Σπόρτινγκ. Το 0-1 της Γαλατάσαράι Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Δεν είναι στο 6: Η θέση που πονάει περισσότερο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν το ανοιχτό μικρόφωνο της ΕΡΤ έκανε το πανελλήνιο να σαστίσει με αυτό που άκουσε menshouse.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr «Περιπετειώδες» γκολ της Γαλατά επί της Σπόρτινγκ (vid) SHARE