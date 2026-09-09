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Χατ τρικ ο Τόρες - Πεντάρα η Παρί (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 59' κόρνερ του Ντεμπελέ, προβολή του Φεράν Τόρες και η μπάλα για δίχτυα για το πέμπτο γκολ της Παρί και το χατ τρικ του Ισπανού.

Το τρίτο γκολ του Τόρες

Χατ τρικ ο Τόρες - Πεντάρα η Παρί (vid)