Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Χατ τρικ ο Τόρες - Πεντάρα η Παρί (vid) 09-09-2026 23:31 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC SK Slovan Bratislava ΠΡΟΣΩΠΑ Φεράν Τόρες 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 59' κόρνερ του Ντεμπελέ, προβολή του Φεράν Τόρες και η μπάλα για δίχτυα για το πέμπτο γκολ της Παρί και το χατ τρικ του Ισπανού. Το τρίτο γκολ του Τόρες Τι θα γίνει με το «The Voice»: Η απόφαση του ΣΚΑΪ μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη dailymedia.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr «Γ@μ@ς ρε καθόλου;»: Όταν το ανοιχτό μικρόφωνο της ΕΡΤ έκανε το πανελλήνιο να σαστίσει με αυτό που άκουσε menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Δεν είναι στο 6: Η θέση που πονάει περισσότερο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Χατ τρικ ο Τόρες - Πεντάρα η Παρί (vid) SHARE