Όμορφες στιγμές για το Ποδόσφαιρο Σάλας του ΠΑΟΚ

Οι αθλητές του ΠΑΟΚ είχαν την ευκαιρία να περάσουν στιγμές εκτός σάλας σε πολύ θετικό κλίμα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο ασπρόμαυρος ΑΣ:

Χαλαρές στιγμές, εκτός παρκέ, είχε την ευκαιρία να περάσει το Τμήμα Ποδοσφαίρου Σάλας του ΠΑΟΚ, στο Buddies SKG All Day Cafe Bar (Κλεάνθους 50, Θεσσαλονίκη).

Παίκτες και προπονητικό επιτελείο πέρασαν ευχάριστες στιγμές σε ένα όμορφο κλίμα, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία να γνωριστούν ακόμη καλύτερα και να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ τους.

Τέτοιες στιγμές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας μίας ομάδας, ενισχύοντας το οικογενειακό κλίμα και τη συνοχή του συνόλου ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το Τμήμα Ποδοσφαίρου Σάλας του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον χορηγό του, Buddies SKG All Day Cafe Bar, για τη διαρκή στήριξή την φετινή χρονιά, καθώς και για το ζεστό κλίμα και την άψογη εξυπηρέτηση.