Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η Ατλέτικο με τον Γιορέντε «πάγωσε» το «Άνφιλντ» (vid) 09-09-2026 22:30 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Atlético Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 17’ η Ατλέτικο στην κόντρα, ο Αλβάρες έβγαλε τον Γιορέντε τετ α τετ και αυτός δεν αστόχησε για το 0-1, τιμωρώντας την αδράνεια των γηπεδούχων. Το 0-1 της Ατλέτικο Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Η Ατλέτικο με τον Γιορέντε «πάγωσε» το «Άνφιλντ» (vid) SHARE