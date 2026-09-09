Η Ατλέτικο με τον Γιορέντε «πάγωσε» το «Άνφιλντ» (vid)

Στο 17’ η Ατλέτικο στην κόντρα, ο Αλβάρες έβγαλε τον Γιορέντε τετ α τετ και αυτός δεν αστόχησε για το 0-1, τιμωρώντας την αδράνεια των γηπεδούχων.

Το 0-1 της Ατλέτικο