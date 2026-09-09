«Κιτρινόμαυρος» και με τη… βούλα ο Λαρεντζάκης: Το βίντεο επιστροφής του από την ΑΕΚ

Επίσημα παίκτης της ΑΕΚ είναι ξανά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με την «Ένωση» να ανακοινώνει την απόκτησή του μέσω ενός βίντεο.

Ο 33χρονος διεθνής γκαρντ επιστρέφει στην ΑEΚ μετά από εφτά χρόνια, έχοντας αγωνιστεί με την κιτρινόμαυρη φανέλα από το 2016 έως το 2019. Κατέκτησε στην τριετία εκείνη τρεις τίτλους (Τσάμπιονς Λιγκ 2018, Κύπελλο Ελλάδας 2018, Διηπειρωτικό 2019) και στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Μούρθια (2019-20) και στον Ολυμπιακό (2020-2026).

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν νωρίτερα στην ημέρα τη λύση της συνεργασίας με τον «Λάρε», ο oποίος ανήκει ξανά στο δυναμικό της ΑΕΚ.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι επιστρέφει στη «Βασίλισσα» ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (32 χρ., 1μ.96)

Ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ, εκ των πρωταγωνιστών των «κιτρινόμαυρων» (τριών) θριάμβων του 2018 και του 2019, υπέγραψε συμβόλαιο 3 ετών, ήτοι έως το Καλοκαίρι του 2029.

Γιαννούλη, καλώς όρισες και πάλι!

Δείτε το βίντεο: