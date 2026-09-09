Η ανακοίνωση του Πανιωνίου για τον συμβολισμό των νέων φανελών

Ο Πανιώνιος παρουσίασε των νέων εμφανίσεων και στάθηκε στον συμβολισμό τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel με ιδιαίτερη περηφάνεια, παρουσιάζει τη φανέλα της ομάδας κατά την περίοδο 2026-2027.

Η νέα φανέλα, σε «Πανιώνια έμπνευση», δημιουργία της Macron και με τον χρυσό χορηγό Novibet να αναγράφεται στο μπροστινό μέρος είναι ξεχωριστή καθώς απεικονίζει την προκυμαία της Σμύρνης. Της αγαπημένης μας Σμύρνης, της γενέτειρας της Πανιώνιας Ιδέας και των αξιών μας, της πατρίδας των προγόνων μας με τις μνήμες της προσφυγιάς.

Ο Πανιώνιος ως εκφραστής του πολιτισμού και του αθλητισμού στη Νέα Σμύρνη, πλέον, και ως Σύλλογος που βίωσε τον ξεριζωμό από την γενέτειρά του, τιμά την ιστορία του με μια ιστορική και συμβολική ενέργεια.

Την φανέλα με την Σμύρνη θα φορούν και οι αθλητές της Μπασκετικής Σχολής, με υπερηφάνεια, ώστε να γνωρίζουν από μικροί τις ρίζες του Συλλόγου μας και να γίνουν «ένα» με την ιστορία του.

Ιστορική και Συμβολική Τεκμηρίωση

Το ιστορικό υπόβαθρο: γιατί η Σμύρνη είναι ο Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος δεν «υιοθετεί» την Σμύρνη ως εξωτερικό θέμα marketing γιατί πολύ απλά η Σμύρνη είναι το DNA του Συλλόγου.

Η προκυμαία της Σμύρνης δεν είναι λοιπόν ένα τυχαίο «τοπίο», είναι η εικόνα της γενέτειρας του πιο Ιστορικού Συλλόγου στην Ελλάδα, ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιδέα, πριν αυτή μεταφυτευτεί και ξαναρριζώσει στην Νέα Σμύρνη. Βάζοντάς την στη φανέλα, ο Σύλλογος απλώς τιμά την γενέτειρά του.

Γιατί δεν είναι αλυτρωτισμός

Η έμπνευση αυτή έχει καθαρά μνημονικό και πολιτισμικό, όχι πολιτικό ή εδαφικό, χαρακτήρα:

Δεν διεκδικούμε τίποτα. Η αναπαράσταση της προκυμαίας της Σμύρνης δεν αποτελεί πολιτικό μήνυμα, διεκδίκηση συνόρων ή αναθεώρηση της σημερινής γεωπολιτικής πραγματικότητας. Είναι απεικόνιση ενός ιστορικού τόπου, με τον ίδιο τρόπο που ένας σύλλογος μπορεί να απεικονίσει ένα ιστορικό κτίριο, ένα εθνικό σύμβολο ή ένα ορόσημο της ιδρυτικής του ιστορίας.

Τιμούμε τους προγόνους μας. Η αναφορά είναι στους Σμυρνιούς που ίδρυσαν τον Σύλλογο, έζησαν, αγωνίστηκαν αθλητικά και τελικά ξεριζώθηκαν το 1922 καθώς και στη μνήμη τους. Είναι πράξη σεβασμού προς την προσωπική και συλλογική ιστορία των ανθρώπων που έχτισαν τον Πανιώνιο ως ιδέα.

Η μνήμη της προσφυγιάς είναι θεμελιωμένο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Η μνήμη της Μικρασιατικής Καταστροφής και του Ελληνισμού της Ιωνίας είναι αναγνωρισμένο, τεκμηριωμένο κεφάλαιο της εθνικής ιστορίας, δεν αποτελεί αμφισβητούμενη ή «ακραία» αφήγηση, αλλά κοινή παρακαταθήκη που τιμάται πανελλαδικά (μουσεία, μνημεία, εκδηλώσεις μνήμης, σχολικά εγχειρίδια).

Ο ίδιος ο Σύλλογος είναι το επιχείρημα. Δεν πρόκειται για μια ομάδα που «δανείζεται» ένα σύμβολο για εντυπωσιασμό, αλλά για τον ίδιο τον φορέα αυτής της ιστορίας: Το όνομα, η ίδρυση, η μετεγκατάσταση και η έδρα του Συλλόγου είναι ήδη αναπόσπαστα δεμένα με τη Σμύρνη. Η φανέλα απλώς κάνει ορατό κάτι που ήδη υπάρχει στο έμβλημα, στο όνομα και στην ταυτότητα του Πανιωνίου.

Η επέκταση στις ακαδημίες

Η απόφαση να μπει το ίδιο στοιχείο και στις φανέλες της Μπασκετικής Σχολής (όχι μόνο στην ανδρική ομάδα) έχει κομβικό ρόλο:

Η ιστορία περνάει πρώτα βιωματικά, μετά αφηγηματικά. Ανοίγει τον δρόμο ώστε η ιστορία του Συλλόγου να μεταδίδεται οργανικά από προπονητές, γονείς και τον ίδιο τον Σύλλογο, χωρίς να χρειάζεται μάθημα ιστορίας καθώς η φανέλα γίνεται αφορμή.

Χτίζεται ενιαία ταυτότητα σε όλες τις βαθμίδες. Η σύνδεση ακαδημιών-ανδρικής ομάδας μέσω κοινού συμβόλου στέλνει το μήνυμα ότι όλοι, από το μικρότερο παιδί μέχρι τον πρώτο της ομάδας, ανήκουν στην ίδια ιστορική συνέχεια.

Μακροπρόθεσμη επένδυση σε “πρεσβευτές” της ιστορίας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε αυτή την αφήγηση θα είναι, σε 10-15 χρόνια, οι φίλαθλοι, τα στελέχη ή/και οι αθλητές που θα συνεχίσουν να μεταφέρουν την ιστορία διασφαλίζοντας ότι η μνήμη δεν φοριέται απλώς μία σεζόν, αλλά περνάει σε επόμενη γενιά.

Από την Σμύρνη στην πλατεία…

136 χρόνια, τρεις αιώνες, δύο ήπειροι, μια ομάδα.