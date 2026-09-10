Carabao Cup: Πρόκριση με ανατροπή για την Τσέλσι σε επική ματσάρα

Η Τσέλσι μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα λύγισε -με ανατροπή- την Λιντς (6-3), πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στην επόμενη φάση του Carabao Cup.

Ο Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς άνοιξε το σκορ για την Λιντς στο 23ο λεπτό, με τον Μπρένταν Άρονσον στο 48' να δίνει «αέρα» δύο τερμάτων στους φιλοξενούμενους, όμως σε εκείνο το σημείο η Τσέλσι αφυπνίστηκε.

Ο Κόουλ Πάλμερ μέσα σε δύο λεπτά (53', 55') ισοφάρισε σε 2-2 για την Τσέλσι, με τον Πέδρο Νέτο στο 60' να κάνει την ολική ανατροπή για τους Λονδρέζους διαμορφώνοντας το 3-2.

Στο 65' ο Ντάνι Γουέλμπεκ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-2, με τον Κάλβελτ-Λιούιν στο 75' να μειώνει στο 4-3, όμως ο χορός των γκολ δεν σταμάτησε εκεί.

Στο 80' ο Βαλεντίν Μπαρκό «έγραψε» το 5-3 υπέρ της Τσέλσι, με τον Γουέλμπεκ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για το τελικό 6-3.