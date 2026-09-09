Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE «Κεραυνός» του ΜακΆλιστερ - Ανατροπή για τη Λίβερπουλ (vid) 09-09-2026 23:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Atlético Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 49’ ο Αλέξις ΜακΆλιστερ μετά από κόντρες, έπιασε ένα φοβερό σουτ με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή, και 2-1 η Λίβερπουλ. Το 2-1 της Λίβερπουλ Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr «Κεραυνός» του ΜακΆλιστερ - Ανατροπή για τη Λίβερπουλ (vid) SHARE