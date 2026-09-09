«Κεραυνός» του ΜακΆλιστερ - Ανατροπή για τη Λίβερπουλ (vid)

Στο 49’ ο Αλέξις ΜακΆλιστερ μετά από κόντρες, έπιασε ένα φοβερό σουτ με το αριστερό λίγο έξω από την περιοχή, και 2-1 η Λίβερπουλ.

Το 2-1 της Λίβερπουλ