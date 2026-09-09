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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ο Ακλιούς τους πέρασε όλους, ο Τόρες το 4-0 για την Παρί (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 47’ ο Ακλιούς με ατομική προσπάθεια πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, η μπάλα έφτασε στον Φεράν Τόρες που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και 4ο της Παρί.

To 4-0 της Παρί

Ο Ακλιούς τους πέρασε όλους, ο Τόρες το 4-0 για την Παρί (vid)