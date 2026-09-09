Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ο Ακλιούς τους πέρασε όλους, ο Τόρες το 4-0 για την Παρί (vid) 09-09-2026 23:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC SK Slovan Bratislava 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 47’ ο Ακλιούς με ατομική προσπάθεια πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, η μπάλα έφτασε στον Φεράν Τόρες που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και 4ο της Παρί. To 4-0 της Παρί Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Ο Ακλιούς τους πέρασε όλους, ο Τόρες το 4-0 για την Παρί (vid) SHARE