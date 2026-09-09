Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έπαιξε σαν… τέτοια και ισοπέδωσε την άτυχη Σλόβαν Μπατισλάβας (6-1).

Ο Λουίς Ενρίκε δεν είχε κανένα δισταγμό να παραδεχθεί την αλήθεια λίγο πριν την σέντρα του Champions League: “αν το εξετάσουμε αυστηρά από άποψη αποτελεσμάτων, τότε το ξεκίνημα της σεζόν μας είναι… καταστροφικό”.

Οι παίκτες του πιθανώς να πληροφορήθηκαν τη δήλωση και του έκαναν δώρο την πρώτη… ήρεμη εμφάνιση της σεζόν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έπαιξε σαν πραγματική πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Σλόβαν Μπρατισλάβας του Γιάγια Τουρέ δεν μπόρεσε να προβάλλει αντίσταση και το 5-1 ήρθε μάλλον σβηστά για τους Παριζιάνους.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ που ήταν αόρατος μέχρι στιγμής στη σεζόν έπαιξε ως κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και με δύο γρήγορα γκολ (17’, 23’) μετέτρεψε την πρεμιέρα σε ένα… πάρτι, δίνοντας αργότερα και δύο ασίστ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν σαρωτική, έφτασε τις 30 τελικές από τα πρώτα 75 λεπτά, λες και ήθελε να αποδείξει κάτι.

Αυτός που το είδε πιο σοβαρά από όλους ήταν ο Φεράν Τόρες. Ο Ισπανός επιθετικός, που σκόραρε δύο γκολ απέναντι στην Ρεν, αυτή τη φορά πέτυχε το πρώτο του χατ-τρικ με την νέα του ομάδα.

Με τρία κολλητά γκολ (31’, 47’, 57’), ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0, με τους Σλοβάκους να μην μπορούν να παίξουν σε αυτές τις ταχύτητες.

Ωστόσο, βρήκαν το γκολ της τιμής με τον Καμαρά (58’, 5-1), επιστρέφοντας στην Μπρατισλάβα θα έχουν να λένε ότι κάτι πέτυχαν στο Παρίσι.

Η τελευταία λέξη ήρθε ξανά από τους γηπεδούχους και έναν ακόμα Ισπανό, με τον Φαμπιάν Ρουίθ να διαμορφώνει το τελικό 6-1 (87’) και να στέλνει από νωρίς την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στην κορυφή της League phase.