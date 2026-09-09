Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Περίπατος της Παρί με τη Σλόβαν - Τρία γκολ σε 14 λεπτά (vids) 09-09-2026 22:40 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Paris Saint-Germain FC SK Slovan Bratislava ΠΡΟΣΩΠΑ Ουσμάν Ντεμπελέ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ήταν να μην πάρει εμπρός η Παρί. Ο Ντεμπελέ στο 17’ και το 23’ και ο Φεράν Τόρρες στο 31’ διαμόρφωσαν το 3-0 για τη γαλλική ομάδα. Ο Ντεμπελέ έφτασε τα 30 γκολ στο Champions League. To 1-0 To 2-0 To 3-0 Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Περίπατος της Παρί με τη Σλόβαν - Τρία γκολ σε 14 λεπτά (vids) SHARE