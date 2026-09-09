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Περίπατος της Παρί με τη Σλόβαν - Τρία γκολ σε 14 λεπτά (vids)

Ποδόσφαιρο
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Ήταν να μην πάρει εμπρός η Παρί. Ο Ντεμπελέ στο 17’ και το 23’ και ο Φεράν Τόρρες στο 31’ διαμόρφωσαν το 3-0 για τη γαλλική ομάδα. Ο Ντεμπελέ έφτασε τα 30 γκολ στο Champions League.

To 1-0

 

To 2-0

 

To 3-0

 

Περίπατος της Παρί με τη Σλόβαν - Τρία γκολ σε 14 λεπτά (vids)