Περίπατος της Παρί με τη Σλόβαν - Τρία γκολ σε 14 λεπτά (vids)

Ήταν να μην πάρει εμπρός η Παρί. Ο Ντεμπελέ στο 17’ και το 23’ και ο Φεράν Τόρρες στο 31’ διαμόρφωσαν το 3-0 για τη γαλλική ομάδα. Ο Ντεμπελέ έφτασε τα 30 γκολ στο Champions League.

To 1-0 To 2-0 To 3-0