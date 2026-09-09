Ισοφάρισε με Κατάμο η Σπόρτινγκ την Γαλατά (vid)

Στο 27' ο Αραούχο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Κατάμο βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι και με σουτ ισοφάρισε για λογαριασμό της Σπόρτινγκ σε 1-1.

Το γκολ της Σπόρτινγκ.