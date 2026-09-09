Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ισοφάρισε με Κατάμο η Σπόρτινγκ την Γαλατά (vid) 09-09-2026 22:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP Galatasaray 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 27' ο Αραούχο έβγαλε τη σέντρα από αριστερά, ο Κατάμο βρέθηκε στο ύψος του πέναλτι και με σουτ ισοφάρισε για λογαριασμό της Σπόρτινγκ σε 1-1. Το γκολ της Σπόρτινγκ. Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr Ισοφάρισε με Κατάμο η Σπόρτινγκ την Γαλατά (vid) SHARE