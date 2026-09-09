Ο... Ντεμίροβιτς «καθάρισε» σε ένα ημίχρονο την πρωτάρα Βίκινγκ (vids)

H Bίκινγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε League phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ωστόσο ο Ερμεντίν Ντεμίροβιτς δεν είχε και το... ευγενικότερο καλωσόρισμα σε εκείνη.

Η Στουτγκάρδη ήταν καταιγιστική στο πρώτο 45λεπτο της πρεμιέρας του Champions League, με τον Βόσνιο να ανοίγει το σκορ με κοντινή προβολή μετά πάσα του Στίλερ με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα. Οι Νορβηγοί... απάντησαν με το παρθενικό τους γκολ στη διοργάνωση, έπειτα από δύο λεπτά με δράστη τον Τρίπιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση.

Η βραδιά ανήκε ωστόσο στη γερμανική ομάδα και τον Ντεμίροβιτς, κάτι που έγινε... ηλίου φαεινότερο στη συνέχεια με ολοκληρωτικό τρόπο.

Με ακόμη δύο δικά του γκολ από ισάριθμες ασίστ του Ουντάβ, αρχικά στο 26ο λεπτό με δυνατό σουτ και στο 32ο με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή, πραγματοποίησε το εντυπωσιακό χατ-τρικ και το 3-1, που... έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Ο Βόσνιος «τιμώρησε» τα κενά που παρουσίασε η ομάδα των Μπιάρτε Λούντε Άρασχαϊμ και Μόρτεν Γένσεν και χωρίς τίποτα να αλλάζει στην επανάληψη, οδήγησε την Στουτγκάρδη στη μεγάλη νίκη.

Στουτγκάρδη: Μπρέντλοου, Γελτς (71′ Χέντρικς), Σαμπότ, Μίτελσταντ (86′ Αλ Ντακίλ), Πρέμελ, Στίλερ, Λέβελινγκ (62′ Βαγκνόμαν), Ουντάβ, Ελ Κανούς (71′ Σάουερ), Φούχριχ και Ντεμίροβιτς (62′ Πεϊτσίνοβιτς).

Βίκινγκ: Όστμπο, Χέγκχαϊμ (84′ Χάουγκεν), Στένσνες, Ντάλαντ (62′ Φάλσενερ), Χάουγκεν (71′ Οκλεντ), Μόι (71′ Έγκεσκογκ), Μπελ (62′ Μποτχάιμ), Άσκιλντσεν, Μπιόρνταλ, Κρίστιανσεν και Τρίπιτς.