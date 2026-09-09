Η Ρόμα του Nτόντσιτς πρόσθεσε στο πλευρό του Σκαριόλο τους Κρις Μάλιν και Μπράιν Κολάντζελο

Σπουδαίες διοικητικές μεταγραφές για τη Ρόμα, που ανακοίνωσε την ένταξη δύο σημαντικών και σπουδαίων προσωπικοτήτων του ΝΒΑ, των Μπράιαν Κολάντζελο και Κρις Μάλιν.

Ο ιταλικός σύλλογος, που αποτελεί αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Group D στο Eurocup, και «τρέχει» υπό τον Λούκα Ντόντσιτς και με πρόεδρο τον Ντον Νέλσον, πρόσθεσε στη συμβουλευτική επιτροπή της Ρόμα τον Μπράιαν Κολάντζελο και τον Κρις Μάλιν, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τους Βαλέριο Μπιανκίνι και τον πρώην τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ο Κολάντζελο έχει δουλέψει σε Σανς, Ράπτορς και Σίξερς και αναδείχθηκε δύο φορές ως ο κορυφαίος εκτελεστικός διευθυντής στο ΝΒΑ. Ο Μάλιν αγωνίστηκε στο NBA από το 1985 έως και το 2001 με τους Ουόριορς (13 χρόνια) και τους Πέισερς (3 χρόνια), ενώ υπήρξε μέλος της σπουδαίας Dream Team στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη. Στην καριέρα του έγραψε 18.2 πόντους με 38.4% στο τρίποντο σε σύνολο 986 αγώνων στην κανονική περίοδο, ενώ έπαιξε και σε 71 ματς playoffs. Αργότερα (2015-19) έγινε προπονητής στο NCAA με το Σεντ Τζόουνς, ενώ έχει υπάρξει σύμβουλος στους Κινγκς και GM στους Ουόριορς.

«Η Ρώμη είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να χτίσει κάτι ξεχωριστό. Ανυπομονώ να υποστηρίξω τον σύλλογο, να μοιραστώ την εμπειρία μου και να βοηθήσω την ομάδα με κάθε τρόπο» δήλωσε ο Μάλιν, με τον Κολάντζελο να συμπληρώνει: «Αναλαμβάνουμε τη φιλόδοξη πρόκληση της οικοδόμησης ενός οργανισμού παγκόσμιας κλάσης για μια πόλη παγκόσμιας κλάσης όπως η Ρώμη».