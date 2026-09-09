Βρήκε τον αντικαταστάτη του Μεντιλίμπαρ ο Ολυμπιακός - Αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι έτοιμος να αναλάβει την ομάδα του Πειραιά.

Από Βάσκο σε Βάσκο τεχνικό πηγαίνει ο Ολυμπιακός, με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να αναλαμβάνει τους Πειραιώτες μετά την απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο της ομάδας.

Μάλιστα, ο 55χρονος τεχνικός αναμένεται να αναλάβει το τιμόνι των «ερυθρόλευκων» απευθείας, καθώς αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα και αύριο (10/09) θα βρεθεί στο Ρέντη και την προπόνηση της ομάδας.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ πέρασε αρκετά χρόνια της καριέρας του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς ήταν στον πάγκο των Βάσκων από το 2018 έως το 2025, μετρώντας συνολικά 330 ματς σε όλες τις διοργάνωσεις. Μάλιστα, με τη Σοσιεδάδ κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση ενός κυπέλλου το 2020, ενώ έβγαλε την ομάδα και στο Champions League.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Ιμανόλ έφυγε από την Ισπανία και πήγε στην Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Σαμπάμπ, ενώ από εκεί αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026.