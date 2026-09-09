Γενικός διευθυντής στο Μαρούσι ο Συρίδης

Νέος γενικός διευθυντής στο Μαρούσι ανέλαβε επίσημα ο Γιώργος Συρίδης.

Ο Γιώργος Συρίδης αντικαθιστά τον Κώστα Κώτση, ο οποίος πριν μερικές ημέρες αποχώρησε από τη θέση του γενικού διευθυντή του Αμαρουσίου για προσωπικούς λόγους.

Φέτος το καλοκαίρι ο Συρίδης ξεκίνησε στο πλευρό του Κώτση ως βοηθός General Manager, ενώ από το 2021 έως το 2024 ήταν στο Λάυριο σε καθήκοντα Operations Manager και αργότερα General Manager.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «H KAE Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει ότι μετά την αποχώρηση του Κώστα Κώτση, την θέση του Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο Γιώργος Συρίδης».