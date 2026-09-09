Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ασίστ με τακουνάκι του Αραούχο, 1-1 η Λίβερπουλ με Σόμποσλαϊ (vid) 09-09-2026 22:55 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Liverpool F.C. Atlético Madrid 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 40’ μετά από φάση διαρκείας στην εστία της Ατλέτικο, ο Αραούχο με τακουνάκι έβγαλε την πάσα στον Σόμποσλαϊ και αυτός ισοφάρισε σε 1-1. Το 1-1 της Λίβερπουλ To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr Ασίστ με τακουνάκι του Αραούχο, 1-1 η Λίβερπουλ με Σόμποσλαϊ (vid) SHARE