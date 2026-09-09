MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ασίστ με τακουνάκι του Αραούχο, 1-1 η Λίβερπουλ με Σόμποσλαϊ (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Στο 40’ μετά από φάση διαρκείας στην εστία της Ατλέτικο, ο Αραούχο με τακουνάκι έβγαλε την πάσα στον Σόμποσλαϊ και αυτός ισοφάρισε σε 1-1.

Το 1-1 της Λίβερπουλ

Ασίστ με τακουνάκι του Αραούχο, 1-1 η Λίβερπουλ με Σόμποσλαϊ (vid)