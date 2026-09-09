Σουάρες και Ζάλαζαρ ανέτρεψαν το σκορ για τη Σπόρτινγκ (vid)

Στο 57’ με πέναλτι του Λουίς Σουάρες, που κέρδισε ο ίδιος ο Κολομβιανός από τον Γιάκομπς και στο 63' με εκπληκτικό φάουλ από τον Ζάλαζαρ, η Σπόρτινγκ φτάνει στην ολική ανατροπή κόντρα στη Γαλατάσαράι με 3-1.

Το 2-1 Το 3-1