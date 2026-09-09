Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Σουάρες και Ζάλαζαρ ανέτρεψαν το σκορ για τη Σπόρτινγκ (vid) 09-09-2026 23:39 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Sporting CP Galatasaray 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 57’ με πέναλτι του Λουίς Σουάρες, που κέρδισε ο ίδιος ο Κολομβιανός από τον Γιάκομπς και στο 63' με εκπληκτικό φάουλ από τον Ζάλαζαρ, η Σπόρτινγκ φτάνει στην ολική ανατροπή κόντρα στη Γαλατάσαράι με 3-1. Το 2-1 Το 3-1 Δεν είναι στο 6: Η θέση που πονάει περισσότερο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Τι θα γίνει με το «The Voice»: Η απόφαση του ΣΚΑΪ μετά τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη dailymedia.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Ο Σιμόν Μπάνζα το κάνει να φαίνεται εύκολο menshouse.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Σουάρες και Ζάλαζαρ ανέτρεψαν το σκορ για τη Σπόρτινγκ (vid) SHARE