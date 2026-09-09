Έσωσε δύο ματς πόιντ και πέρασε στην τετράδα η Γκοφ! (vid)

Η Κόκο Γκοφ γύρισε το ματς με τη Μίρα Αντρέεβα και πήρε μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του US Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ.

Ψυχάρα η 22χρονη Αμερικανίδα (Νο.4), έσωσε δύο ματς πόιντ της 19χρονης Ρωσίδας (Νο.5) και επικράτησε με 2-6, 7-6(7), 6-2 σε 2 ώρες και 27 λεπτά.

Είναι η δεύτερη φορά που περνάει στην τετράδα του αμερικανικού σλαμ η Κόκο και θα βρει εκεί την Έλενα Ριμπάκινα, που ξεπέρασε το εμπόδιο της Τσινγουέν Ζενγκ και ανέβηκε στο Νο.1 του κόσμου!

Για να προκριθεί στον δεύτερο τελικό της στη Νέα Υόρκη, βέβαια, θα πρέπει να ανεβάσει το επίπεδό της, καθώς κόντρα στη Μίρα η απόδοσή της είχε πολλά σκαμπανεβάσματα.

Μετά την απώλεια του πρώτου σετ, έχασε δύο φορές προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο (όπου εμφανίστηκε μεταμορφωμένη) και τελικά οι δύο παίκτριες οδηγήθηκαν σε τάι μπρέικ.

Εκεί η νικήτρια του φετινού Roland Garros βρέθηκε με δύο ματς πόιντ (το ένα στο σερβίς της), αλλά η Κόκο άντεξε και με δύο σερί μίνι μπρέικ μετά το 6-7 καθάρισε το σετ και έφερε το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο σετ η Γκοφ ήταν κυριαρχική και πετυχαίνοντας δύο μπρέικ, πήρε τις μπάλες στο 5-2 και έκλεισε τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ της.

Σαμπαλένκα-Πεγκούλα και Γκοφ-Ριμπάκινα, λοιπόν, στην πολύ δυνατή τετράδα των γυναικών, που θα ριχτεί στη μάχη τα ξημερώματα της Παρασκευής (11/9).

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα όλοι οι προημιτελικοί σε γυναίκες και άνδρες έχουν πάει σε deciding set! Mένουν δύο αγώνες για να δούμε αν θα έχουμε το 8/8 (Χατσάνοφ-Μπλοξ, Ζβέρεφ-Βαν ντε Ζάντσχουλπ)!