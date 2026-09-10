Θάνατος Μαζωνάκη: «Η γυναίκα μου διαχειριζόταν το ιατρείο, δεν είχα καμία εμπλοκή» λέει ο γιατρός

Οι δύο γιατροί έδωσαν εξηγήσεις στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών και έφυγαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ

Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στο περιστατικό που προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, όπου ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός προσήλθε στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών για εξηγήσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ο ίδιος συμμετοχή στην παρακολούθηση ή τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της κλινικής ανέφερε ότι τη λειτουργία του ιατρείου είχε αναλάβει η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, επίσης γιατρός και γυναικολόγος. Όπως φέρεται να υποστήριξε, εκείνη ήταν υπεύθυνη για την παρακολούθηση των ασθενών και τη διενέργεια των θεραπειών.

Μεταξύ των ασθενών που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, παρακολουθούσε η σύζυγός του ήταν και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η σύζυγος του γιατρού καταθέτει επίσης στις Αρχές, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και ακολούθησε η διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Κανένα παράνομο ιατρείο, λέει ο δικηγόρος του γιατρού

Ο δικηγόρος του γιατρού στον οποίο ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή σήμερα το μεσημέρι ο Γιώργος Μαζωνάκης δήλωσε ότι δεν ασκήθηκε καμία δίωξη σε βάρος του. Ο δικηγόρος του γιατρού, Νίκος Αγαπηνός τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα παράνομο ιατρείο και τα μηχανήματα είναι δηλωμένα.

Πηγή: newsbomb.gr