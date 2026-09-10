Άμεσα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Αλγουαθίλ - Την Πέμπτη η πρώτη του προπόνηση

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (10/9), αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά του ως προπονητής του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Τετάρτης, ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Πειραιώτες να έχουν έτοιμη την διάδοχη κατάσταση.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα αποτελέσει το νέο προπονητή του Ολυμπιακού, με τον Βάσκο να αναμένεται σε λίγες ώρες στην Ελλάδα, για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Αλγουαθίλ, μάλιστα θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε για το απόγευμα της Πέμπτης, προκειμένου ο Ισπανός προπονητής να γνωριστεί με τους νέους του παίκτες.

Δεδομένης της επίσπευσης των διαδικασιών, ο Βάσκος προπονητής αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού το Σάββατο, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League.