Άμεσα στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Αλγουαθίλ - Την Πέμπτη η πρώτη του προπόνηση

Οι «ερυθρόλευκοι» το βράδυ της Τετάρτης, ανακοίνωσαν την λύση της συνεργασίας τους με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τους Πειραιώτες να έχουν έτοιμη την διάδοχη κατάσταση.
Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ θα αποτελέσει το νέο προπονητή του Ολυμπιακού, με τον Βάσκο να αναμένεται σε λίγες ώρες στην Ελλάδα, για να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους».
Ο Αλγουαθίλ, μάλιστα θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, αφού η προπόνηση του Ολυμπιακού μεταφέρθηκε για το απόγευμα της Πέμπτης, προκειμένου ο Ισπανός προπονητής να γνωριστεί με τους νέους του παίκτες.
Δεδομένης της επίσπευσης των διαδικασιών, ο Βάσκος προπονητής αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στον πάγκο του Ολυμπιακού το Σάββατο, στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της Super League.