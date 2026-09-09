Ασίστ του Τζόλη, γκολ η Άρσεναλ 1-0 τη Νάπολι (vid)

Στο 66’ ο Τζόλης πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και στο 75’ συνδυάστηκε άψογα με τον Όντεγκαρντ και ο Νορβηγός έδωσε το προβάδισμα στην Άρσεναλ.

Το 0-1 της Άρσεναλ