Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Ασίστ του Τζόλη, γκολ η Άρσεναλ 1-0 τη Νάπολι (vid) 09-09-2026 23:46 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ S.S.C. Napoli Arsenal F.C. ΠΡΟΣΩΠΑ Χρήστος Τζόλης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 66’ ο Τζόλης πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και στο 75’ συνδυάστηκε άψογα με τον Όντεγκαρντ και ο Νορβηγός έδωσε το προβάδισμα στην Άρσεναλ. Το 0-1 της Άρσεναλ Δεν είναι μόνο το νέο κόμμα: Ο πραγματικός λόγος της επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά instanews.gr Με το που ανέβηκε έγινε trend: Η ταινία που έριξε τον «Ψιθυριστή» απ’ το no1 του Netflix menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η απίστευτη χυδαιότητα με τις φωτογραφίες-σοκ από το νοσοκομείο dailymedia.gr Ανακτήθηκε από τα διαγραμμένα: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που «καίει» τη γιατρό του dailymedia.gr To σχέδιο Ανδρουλάκη αποδίδει: To νέο βήμα του ΠΑΣΟΚ, ο εφιάλτης του Τσίπρα instanews.gr Ο Άρης θα έπρεπε να το σκεφτεί και δεύτερη φορά... menshouse.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Κουίζ χημείας: 10 ερωτήσεις που δείχνουν ότι ξέχασες και τα πιο βασικά που έμαθες στο σχολείο menshouse.gr Ασίστ του Τζόλη, γκολ η Άρσεναλ 1-0 τη Νάπολι (vid) SHARE