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Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ασίστ του Τζόλη, γκολ η Άρσεναλ 1-0 τη Νάπολι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 66’ ο Τζόλης πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι και στο 75’ συνδυάστηκε άψογα με τον Όντεγκαρντ και ο Νορβηγός έδωσε το προβάδισμα στην Άρσεναλ.

Το 0-1 της Άρσεναλ

Ασίστ του Τζόλη, γκολ η Άρσεναλ 1-0 τη Νάπολι (vid)