Ξεκίνημα με το δεξί για τη Λίβερπουλ, με τους Reds να κάνουν την ανατροπή και να επικρατούν της Ατλέτικο Μαδρίτης με σκορ 2-1.

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, με τη Λίβερπουλ να πετυχαίνει την Ατλέτικο Μαδρίτης στην πρεμιέρα του Champions League και να παίρνει τη νίκη. Έτσι, οι Reds ξεκίνησαν με το δεξί στη και στην φετινή League Phase, επικρατώντας των Μαδριλένων με σκορ 2-1.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν αρκετά μαχητική, άνοιξε το σκορ, πάλεψε μέχρι τέλους, αλλά οι Reds με μία μεγάλη ανατροπή πήραν το πρώτο τρίποντο στην φετινή διοργάνωση και ξεκίνησαν ακριβώς όπως θα ήθελαν.

Το ματς

Όσον αφορά το ματς, οι δύο ομάδες μπήκαν αμφότερες δυνατά στο ματς, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που ευτύχησαν να προηγηθούν στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 17ο λεπτό, ο Χουλιάν Άλβαρες έβγαλε μία υπέροχη κάθετη, ο Μάρκος Γιορέντε έφυγε στην πλάτη της άμυνας και εκτέλεσε σωστά τον Άλισον για το 1-0.

Η ομάδα του Ιραόλα έψαξε την ισοφάριση και τελικά κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα πριν την ανάπαυλα χάρη σε τέρμα του Σόμποσλαϊ. O Ούγγρος σταρ σε μία φάση διαρκείας πάτησε περιοχή, πήρε τις κόντρες, βρέθηκε απέναντι από τον Όμπλακ και τον νίκησε για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ μπήκε επίσης δυνατά είχε μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα, αλλά αστόχησε. Τελικά, ελάχιστα μετά (50') ο Αλέξις ΜακΆλιστερ βρήκε στόχο και ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους γηπεδούχους, κάνοντας το 2-1, σκορ που έμεινε μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης.