Ο Χρήστος Τζόλης μπήκε αλλαγή και έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ στη νίκη της Άρσεναλ κόντρα στην Νάπολι στο Diego Maradona (0-1).

Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη που μπήκε και έδωσε την ασίστ για το γκολ, η Άρσεναλ ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο φετινό Chamions League, με το 0-1 σε βάρος της Νάπολι στον ιταλικό νότο. Τις 4 ασίστ έφτασε ήδη στη σεζόν ο 24χρονος Έλληνας. Ο Όντεγκαρντ ήταν ο σκόρερ.

Στο 13’ ο Σάκα προσπάθησε να κάνει το «μπαμ» στο Maradona αλλά το ψαλίδι του πήγε πάνω στον Μέρετ και στη συνέχεια οι παίκτες της Νάπολι δοκίμασαν τα πόδια τους, όμως Ντε Μπρόινε (15’) και Πολιτάνο (16’) δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Ράγια. Στο 23’ ο Έζε έκανε την πρώτη κεφαλιά και ο Μερίνο με τη δεύτερη ανάγκασε τον Ιταλό keeper σε επέμβαση σε κόρνερ και στο 32’ ήταν η σειρά του Ινκαπιέ να απειλήσει, όμως ο Μέρετ έβαλε stop στη σέντρα-σουτ που πήγαινε μέσα.

Το ημίχρονο βγήκε με 0-0 αφού στο 45’ ο Όντεργκααρντ έβγαλε κάθετη και τετ-α-τετ τον Σάκα αλλά ο Άγγλος σούταρε πάνω από τα δοκάρια και στο 45+2’ ο Ινκαπιέ βρέθηκε σε θέση βολής έπειτα από κόρνερ αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο και μπλόκαρε εύκολα ο Μέρετ.

Και όπως τελείωσε το πρώτο μέρος, έτσι ξεκίνησε το δεύτερο, με τον Ινκαπιέ να χάνει τεράστια ευκαιρία από κοντά (50’). Το σημείο-κλειδί στο ματς ήταν το 66’ όταν ο Αρτέτα πέρασε στο ματς τον Χρήστο Τζόλη και εκείνος χρειάστηκε 10 λεπτά για να δώσει την πρώτη του ασίστ με τη φανέλα των Gunners στο Champions League.

Στην πρώτη του επαφή ο Έλληνας είχε βολέ ψηλά και στο 75’ έδωσε στον Όντεγκααρντ, ο οποίος με τρομερό αριστερό έγραψε το 0-1. ο Χρήστος έδειξε σε αυτά τα λεπτά ότι είναι πολύ hot, στο 85’ τον σταμάτησε ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, όμως έκανε ο Σέρβος τερματοφύλακας και στο 93’ για να παραμείνει το αποτέλεσμα υπέρ της Άρσεναλ μέχρι το φινάλε.