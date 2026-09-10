Η Γαλατασαράι προηγήθηκε, όμως η Σπόρτινγκ έκανε την ανατροπή με 3-1 με τον Γιώργο Βαγιαννίδη στο βασικό σχήμα.

Η Σπόρτινγκ ξεκίνησε με νίκη τη League Phase του Champions League, επικρατώντας 3-1 της Γαλατάσαραϊ στην Λισαβόνα σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν βασικός για τους Πορτογάλους ο Έλληνας δεξιός μπακ, Γιώργος Βαγιαννίδης.

Οι Τούρκοι προηγήθηκαν μόλις στο 5', όταν ο Τορέιρα με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση, με τον Κάταμο να ισοφαρίζει στο 27'. Η Σπόρτινγκ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 57'. Ο Σουάρες ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και έδωσε προβάδισμα στους γηπεδούχους. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Σάλαζαρ με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 74' ο Φώτης Ιωαννίδης.

Η Σπόρτινγκ πήρε έτσι το πρώτο της τρίποντο στη φετινή διοργάνωση, ενώ η Γαλατάσαραϊ ξεκίνησε με ήττα την ευρωπαϊκή της πορεία. Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Ελλάδα.