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Απίθανος Τζόλης: Έχει ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις που έχει παίξει με την Άρσεναλ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει από νωρίς την απόσβεση των χρημάτων που δαπάνησε η Άρσεναλ για την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» με τη Νάπολι για την 1η αγωνιστική της League Phase και από δική του ασίστ ο Όντεγκααρντ σκόραρε το νικητήριο γκολ της Άρσεναλ.

Πλέον ο Τζόλης σε πέντε εμφανίσεις με την φανέλα της Άρσεναλ μετράει τέσσερις ασίστ, έχω μοιράσει γκολ στους συμπαίκτες του σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν αγωνιστεί οι «κανονιέρηδες» μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει μοιράσει δύο ασίστ στο Community Shield, έχει βγάλει μια ασίστ στην Premier League και πλέον μετράει και μια τελική πάσα που κατέληξε γκολ και στο Champions League!

Απίθανος Τζόλης: Έχει ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις που έχει παίξει με την Άρσεναλ