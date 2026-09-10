Απίθανος Τζόλης: Έχει ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις που έχει παίξει με την Άρσεναλ

Ο Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει από νωρίς την απόσβεση των χρημάτων που δαπάνησε η Άρσεναλ για την απόκτησή του από την Κλαμπ Μπριζ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» με τη Νάπολι για την 1η αγωνιστική της League Phase και από δική του ασίστ ο Όντεγκααρντ σκόραρε το νικητήριο γκολ της Άρσεναλ.

Πλέον ο Τζόλης σε πέντε εμφανίσεις με την φανέλα της Άρσεναλ μετράει τέσσερις ασίστ, έχω μοιράσει γκολ στους συμπαίκτες του σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν αγωνιστεί οι «κανονιέρηδες» μέχρι τώρα.

Συγκεκριμένα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός έχει μοιράσει δύο ασίστ στο Community Shield, έχει βγάλει μια ασίστ στην Premier League και πλέον μετράει και μια τελική πάσα που κατέληξε γκολ και στο Champions League!