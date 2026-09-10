Παυλίδης non-stop: Έφτασε τα 12 γκολ σε 10 ματς την φετινή σεζόν!

Ο Έλληνας στράικερ συνεχίζει να «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα δίχτυα την φετινή σεζόν σκοράροντας και στο άνετο 4-0 της Μπενφίκα επί της Μορεϊρένσε.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ για τους «αετούς» της Λισαβόνας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, σκοράροντας το 12ο γκολ του σε 10 αναμετρήσεις!

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπενφίκα με τους Σιέλντερουπ (55'), Πρεστιάνι (59') και Άουρσνες (72'), «καθάρισε» με άνεση την Μορεϊρένσε και ανέβηκε στην 2η θέση της Primeira Liga.