Παυλίδης non-stop: Έφτασε τα 12 γκολ σε 10 ματς την φετινή σεζόν!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ για τους «αετούς» της Λισαβόνας με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, σκοράροντας το 12ο γκολ του σε 10 αναμετρήσεις!
Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπενφίκα με τους Σιέλντερουπ (55'), Πρεστιάνι (59') και Άουρσνες (72'), «καθάρισε» με άνεση την Μορεϊρένσε και ανέβηκε στην 2η θέση της Primeira Liga.
O suspeito do costume 😎— Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2026
Pavlidis adianta o SL Benfica da marca dos 11 metros 💥 pic.twitter.com/xFzCam3gXh