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Το πανόραμα της League Phase του Champions League

Ποδόσφαιρο
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Ολοκληρώθηκε η δεύτερη βραδιά της 1ης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League με τα μεγάλα σκορ και το θέαμα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τα αποτελέσματα της βραδιάς ξεχώρισε το επιβλητικό 6-1 της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας, αλλά και η νίκη της Λίβερπουλ με ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 08/09

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λιντζ 1-0
Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Τετάρτη 09/09

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 5-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1

Πέμπτη 10/09

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα
19:45 PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
22:00 Κόμο – Λειψία
22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ
22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ
22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς

Η βαθμολογία

  1. Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
  2. Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
  3. Στουτγκάρδη 3 (3-1)
  4. Σπόρτινγκ 3 (3-1)
  5. Μάντσεστερ Σίτι (2-0)
  6. Μπέτις 3 (3-2)
  7. Ντόρτμουντ 3 (3-2)
  8. Άστον Βίλα (3-2)
  9. Λίβερπουλ 3 (2-1)
  10. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
  11. Άρσεναλ 3 (1-0)
  12. ΑΕΚ 3 (1-0)
  13. Μπάγερν 0 (0-0)
  14. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
  15. Λειψία 0 (0-0)
  16. Ρόμα 0 (0-0)
  17. Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
  18. Αϊντχόφεν 0 (0-0)
  19. Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
  20. Κόμο 0 (0-0)
  21. Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
  22. Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
  23. Λανς 0 (0-0)
  24. Σαμπάχ 0 (0-0)
  25. Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
  26. Λιλ 0 (2-3)
  27. Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
  28. Ίντερ 0 (1-2)
  29. Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
  30. Νάπολι 0 (0-1)
  31. ΛΑΣΚ 0 (0-1)
  32. Πόρτο 0 (0-2)
  33. Γαλατασαράι 0 (1-3)
  34. Βίκινγκ 0 (1-3)
  35. Φέγενορντ 0 (1-5)
  36. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ – Σλάβις Πράγας
22:00 Άρσεναλ – Λιλ
22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα
22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ
22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ – Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα – Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις – Πόρτο
22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

Το πανόραμα της League Phase του Champions League