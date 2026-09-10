Το πανόραμα της League Phase του Champions League

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη βραδιά της 1ης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League με τα μεγάλα σκορ και το θέαμα να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από τα αποτελέσματα της βραδιάς ξεχώρισε το επιβλητικό 6-1 της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας, αλλά και η νίκη της Λίβερπουλ με ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1).

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:

Τρίτη 08/09

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λιντζ 1-0

Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ – Μπέτις 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1

Τετάρτη 09/09

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1

Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 5-1

Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1

Νάπολι – Άρσεναλ 0-1

Πέμπτη 10/09

19:45 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα

19:45 PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 Κόμο – Λειψία

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ

22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ

22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς

Η βαθμολογία

Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1) Μπαρτσελόνα 3 (5-1) Στουτγκάρδη 3 (3-1) Σπόρτινγκ 3 (3-1) Μάντσεστερ Σίτι (2-0) Μπέτις 3 (3-2) Ντόρτμουντ 3 (3-2) Άστον Βίλα (3-2) Λίβερπουλ 3 (2-1) Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1) Άρσεναλ 3 (1-0) ΑΕΚ 3 (1-0) Μπάγερν 0 (0-0) Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0) Λειψία 0 (0-0) Ρόμα 0 (0-0) Φενέρμπαχτσε 0 (0-0) Αϊντχόφεν 0 (0-0) Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0) Κόμο 0 (0-0) Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0) Σλάβια Πράγας 0 (0-0) Λανς 0 (0-0) Σαμπάχ 0 (0-0) Βιγιαρεάλ 0 (2-3) Λιλ 0 (2-3) Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3) Ίντερ 0 (1-2) Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2) Νάπολι 0 (0-1) ΛΑΣΚ 0 (0-1) Πόρτο 0 (0-2) Γαλατασαράι 0 (1-3) Βίκινγκ 0 (1-3) Φέγενορντ 0 (1-5) Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-5)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 Λανς – Σπόρτινγκ

19:45 Σαμπάχ – Σλάβις Πράγας

22:00 Άρσεναλ – Λιλ

22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ

22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν

22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 Φέγενορντ – Κόμο

19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

22:00 Ρόμα – Ρεάλ

22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Μπέτις – Πόρτο

22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ

22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη