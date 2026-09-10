Το πανόραμα της League Phase του Champions League

Από τα αποτελέσματα της βραδιάς ξεχώρισε το επιβλητικό 6-1 της Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Σλόβαν Μπρατισλάβας, αλλά και η νίκη της Λίβερπουλ με ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1).
Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League:
Τρίτη 08/09
ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λιντζ 1-0
Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα 2-3
Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 3-2
Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι 0-2
Λιλ – Μπέτις 2-3
Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ 2-1
Τετάρτη 09/09
Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1
Στουτγκάρδη – Βίκινγκ 3-1
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Σλόβαν Μπρατισλάβας 5-1
Σπόρτινγκ – Γαλατάσαραϊ 3-1
Νάπολι – Άρσεναλ 0-1
Πέμπτη 10/09
19:45 Φενέρμπαχτσε – Ρόμα
19:45 PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
22:00 Κόμο – Λειψία
22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο/Γκλιμτ
22:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ
22:00 Σλάβια Πράγας – Λανς
Η βαθμολογία
- Παρί Σεν Ζερμέν 3 (6-1)
- Μπαρτσελόνα 3 (5-1)
- Στουτγκάρδη 3 (3-1)
- Σπόρτινγκ 3 (3-1)
- Μάντσεστερ Σίτι (2-0)
- Μπέτις 3 (3-2)
- Ντόρτμουντ 3 (3-2)
- Άστον Βίλα (3-2)
- Λίβερπουλ 3 (2-1)
- Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
- Άρσεναλ 3 (1-0)
- ΑΕΚ 3 (1-0)
- Μπάγερν 0 (0-0)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0 (0-0)
- Λειψία 0 (0-0)
- Ρόμα 0 (0-0)
- Φενέρμπαχτσε 0 (0-0)
- Αϊντχόφεν 0 (0-0)
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 0 (0-0)
- Κόμο 0 (0-0)
- Μπόντο/Γκλιμτ 0 (0-0)
- Σλάβια Πράγας 0 (0-0)
- Λανς 0 (0-0)
- Σαμπάχ 0 (0-0)
- Βιγιαρεάλ 0 (2-3)
- Λιλ 0 (2-3)
- Κλαμπ Μπριζ 0 (2-3)
- Ίντερ 0 (1-2)
- Ατλέτικο Μαδρίτης 0 (1-2)
- Νάπολι 0 (0-1)
- ΛΑΣΚ 0 (0-1)
- Πόρτο 0 (0-2)
- Γαλατασαράι 0 (1-3)
- Βίκινγκ 0 (1-3)
- Φέγενορντ 0 (1-5)
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0 (1-5)
Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής
Τρίτη 13 Οκτωβρίου
19:45 Λανς – Σπόρτινγκ
19:45 Σαμπάχ – Σλάβις Πράγας
22:00 Άρσεναλ – Λιλ
22:00 Ατλέτικο – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
22:00 Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα
22:00 Ίντερ – Κλαμπ Μπριζ
22:00 Λειψία – Αϊντχόφεν
22:00 Βίκινγκ – Μπάγερν
22:00 Βιγιαρεάλ – Νάπολι
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
19:45 Φέγενορντ – Κόμο
19:45 ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ
22:00 Ρόμα – Ρεάλ
22:00 Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε
22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ντόρτμουντ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Μπέτις – Πόρτο
22:00 Σαχτάρ – ΑΕΚ
22:00 Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη