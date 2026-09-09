Best One Team Ambassador της σεζόν στην EuroLeague ο Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε από την EuroLeague Best One Team Ambassador για τη σεζόν 2026-2027.

Ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού αναδείχθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του Best One Team Ambassador, μετά τη διάκρισή του το 2023, ενώ το One Team του Ολυμπιακού βρέθηκε μεταξύ των φιναλίστ για το σχετικό βραβείο.

Όσα σημειώνονται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Ο πρεσβευτής μας για την σεζόν που μας πέρασε μίλησε στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού σχετικά με την βράβευσή του.

Ο MVP της EuroLeague εκτός από την κορυφαία αγωνιστική του παρουσία ξεχώρισε και για τη σταθερή και ουσιαστική παρουσία του στο πρόγραμμα του Ολυμπιακού καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό του πρόγραμμα.

Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η παρουσία του, αλλά κυρίως οι αυθεντικές και ουσιαστικές στιγμές που μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες του προγράμματος.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είπε στο olympiacosbc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος, όχι τόσο για το βραβείο, αλλά για τη συμμετοχή μου στο One Team για μια ακόμα σεζόν. Είναι μια πρωτοβουλία που μας υπενθυμίζει ποια είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή και με φέρνει κοντά με τα παιδιά. Το χαμόγελο τους κάθε φορά που παίζαμε μαζί ήταν αρκετό για να μου θυμίζει όλους τους λόγους που αγάπησα το μπάσκετ, ενώ μέσα από το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μπορέσαμε όλοι μαζί να γνωρίσουμε τις αξίες της συμπερίληψης, της συμμετοχής και φυσικά της φιλίας. Με αποκορύφωμα την εβδομάδα των αγώνων που ήταν αφιερωμένη στο One Team και όσα ζήσαμε τότε στο ΣΕΦ με την Αμέλια, μπορώ να πω ότι η φετινή μου συμμετοχή ως πρεσβευτής θα μου μείνει αξέχαστη».

Λίγα λόγια για το One Team της EuroLeague

Το One Team αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Euroleague Basketball και των συλλόγων της, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, σε ευθυγράμμιση με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 10 των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση των Ανισοτήτων.