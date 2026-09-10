Αρτέτα: «Σε οποιαδήποτε άλλη μέρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μίκελ Αρτέτα μετά τη νίκη κόντρα στη Νάπολι (1-0), στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που έχασαν οι παίκτες του, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τη νίκη επί της Νάπολι: «Τρεις πόντοι που αξίζαμε απόλυτα. Με βάση τον αριθμό των ευκαιριών που δημιουργήσαμε, νομίζω ότι η απόδοσή μας μάλλον δεν αντανακλά το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι η διαφορά θα έπρεπε να ήταν πολύ μεγαλύτερη, δεδομένου του ιδιαίτερα δύσκολου περιβάλλοντος και του ιδιαίτερα σκληρού αντιπάλου. Πιστεύω ότι η ομάδα ήταν εξαιρετική».

Για το τι τον ικανοποίησε από την εμφάνιση: «Τα πάντα. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνιστήκαμε, η νοοτροπία, το θάρρος, ο τρόπος με τον οποίο επιβάλαμε το παιχνίδι μας, η ποιότητα που δείξαμε σε πολλές στιγμές για να τους σπάσουμε την άμυνα, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Ήταν κρίμα που χάσαμε τόσες πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Σε οποιαδήποτε άλλη μέρα, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό».

Για το γκολ του Όντεγκααρντ: «Όλοι τους – και σίγουρα ο Μάρτιν – συμβάλλουν με γκολ που επηρεάζουν πάντα τα αποτελέσματα, κάτι που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε από τους επιθετικούς μας παίκτες: να είναι καθοριστικοί. Και αυτό ακριβώς ήταν και πάλι σήμερα».