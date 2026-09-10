Ο Γιαμάλ προσπέρασε τον Μπαπέ γράφοντας ιστορία στο Champions League

O Λαμίν Γιαμάλ πρωταγωνίστησε στο άνετο 5-1 της Μπαρτσελόνα επί της Φέγενορντ, έχοντας ένα γκολ και δύο ασίστ, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση.

Ο «θαυματουργός» 19χρονος εξτρέμ έφτασε συνολικά τις 21 γκολ/ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, προσπερνώντας τον Κιλιάν Μπαπέ, που ως teenager είχε 20 γκολ/ασίστ.

Ο Γιαμάλ στην μέχρι τώρα πορεία του με την φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Champions League, έχει σκοράρει 11 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 10 ασίστ στους συμπαίκτες του.