Ο Γιαμάλ προσπέρασε τον Μπαπέ γράφοντας ιστορία στο Champions League

Ο «θαυματουργός» 19χρονος εξτρέμ έφτασε συνολικά τις 21 γκολ/ασίστ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, προσπερνώντας τον Κιλιάν Μπαπέ, που ως teenager είχε 20 γκολ/ασίστ.
Ο Γιαμάλ στην μέχρι τώρα πορεία του με την φανέλα της Μπαρτσελόνα στο Champions League, έχει σκοράρει 11 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 10 ασίστ στους συμπαίκτες του.
21 - Lamine Yamal now has 21 goal involvement in the UEFA Champions League (11 goals, 10 assists); the outright most by a teenager in the competition's history, overtaking Kylian Mbappé's 20.— OptaJoe (@OptaJoe) September 9, 2026
Prodigious. pic.twitter.com/Ire0T8j89z