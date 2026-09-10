MLS: Νέο ρεκόρ με 370 εκατ. δολάρια σε μεταγραφές το 2026

To MLS κατέγραψε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ στις δαπάνες για μεταγραφές, καθώς οι σύλλογοι της Λίγκας δαπάνησαν 370 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση ποδοσφαιριστών το 2026, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή

Το συνολικό ποσό είναι αυξημένο κατά 34 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το περσινό ρεκόρ των 336 εκατομμυρίων και υπερδιπλάσιο από τα 172 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν το 2023.

Οκτώ σύλλογοι κατέγραψαν τα δικά τους ρεκόρ μεταγραφικών δαπανών, με τη Σεντ Λούις Σίτι να το πετυχαίνει μάλιστα δύο φορές. Η Τορόντο FC απέκτησε τον Αμερικανό επιθετικό Τζος Σάρτζεντ τον Φεβρουάριο, έναντι ποσού που σύμφωνα με πληροφορίες ανήλθε στα 22 εκατομμύρια δολάρια, μία από τις υψηλότερες μεταγραφικές δαπάνες στην Ιστορία της Λίγκας.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, 30 ποδοσφαιριστές με συμμετοχές σε Παγκόσμιο Κύπελλο εντάχθηκαν σε συλλόγους της MLS, εκ των οποίων οι 20 βρίσκονταν στα ρόστερ των ομάδων που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Το 2026 πραγματοποιήθηκαν 186 διεθνείς μεταγραφές, με ποδοσφαιριστές από 51 διαφορετικές χώρες. Περισσότερες από 30 μεταγραφές αφορούσαν παίκτες που προέρχονταν από συλλόγους των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Παράλληλα, η Λίγκα κατέγραψε και ρεκόρ εσόδων από μεταγραφές, ύψους 218 εκατομμυρίων δολαρίων. Σημαντικότερες ήταν οι περιπτώσεις του Αυστραλού Λούκας Χέρινγκτον, ο οποίος μετακινήθηκε στη Χαλ Σίτι έναντι βασικού ποσού που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλθε στα 17 εκατομμύρια δολάρια, και του Αμερικανού Ζάβιερ Γκόζο, για τον οποίο η Κρίσταλ Πάλας φέρεται να κατέβαλε 15 εκατομμύρια δολάρια.