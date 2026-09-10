Ανρί: «Ο Μπαπέ είναι το φαβορί μου για τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Τιερί Ανρί, αποκάλυψε ποιον θεωρεί φαβορί για τη «Χρυσή Μπάλα», δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στον συμπατριώτη του.

Σύμφωνα με τον θρύλο της Άρσεναλ, ο Κιλιάν Μπαπέ είναι αυτός που αξίζει να κερδίσει: «Θα μου πουν ότι δεν κέρδισε τίποτα, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν στην ιστορία.

Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να κάνουν την έρευνά τους και να συνειδητοποιήσουν ότι οι προηγούμενοι νικητές της Χρυσής Μπάλας έχουν κερδίσει το βραβείο χωρίς να κερδίσουν τρόπαιο εκείνη τη χρονιά. Δείτε τι πέτυχε ατομικά: πρώτος σκόρερ στο Champions League, τη La Liga και το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο Ανρί συνέκρινε την σεζόν του συμπατριώτη του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης με αυτή των άλλων υποψηφίων, λέγοντας ότι μόνο ο Μίκαελ Ολίσε θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τον συμπαίκτη του στη διεθνή ομάδα: «Είναι πολύ κοντά στο φαβορί μου. Έχει τα ίδια επιτεύγματα με τον Κιλιάν Μπαπέ, αλλά όσον αφορά τις ασίστ», τόνισε.