Ο Λεκλέρ θα αποφύγει την ποινή για αλλαγή κινητήρα στη Μαδρίτη

Ο Σαρλ Λεκλέρ κατάφερε να αποφύγει τη ζημιά στον κινητήρα στο ατύχημα με μεγάλη ταχύτητα που είχε την περασμένη Κυριακή (6/9) στη Μόντσα, επομένως δεν θα υποχρεωθεί να αλλάξει μονάδα ισχύος και να δεχθεί ποινή θέσεων στην εκκίνηση για το ισπανικό GP.

Ο οδηγός της Ferrari εγκατέλειψε στον δεύτερο γύρο του ιταλικού γκραν πρι, αφού έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του στην έξοδο της στροφής Αλμπορέτο (σ.σ. η παλιότερα γνωστή ως Parabolica) και κατέληξε σε τοίχο με προστατευτικά ελαστικά με ταχύτητα άνω των 230 χιλιομέτρων/ώρα.

Όμως, ο Μονεγάσκος στάθηκε τυχερός, καθώς το μονοθέσιο με την κωδική ονομασία SF-26 άντεξε την πρόσκρουση, με την επιβράδυνση να ξεπερνάει τα 50G, κι έτσι θα αντικατασταθεί μόνο το περίβλημα του κιβωτίου ταχυτήτων και όχι ολόκληρη η μονάδα ισχύος ενόψει του αγώνα στη Μαδρίτη.

Το ισπανικό γκραν πρι αποτελεί ακόμη μια ευκαιρία για τη Ferrari να δοκιμάσει τις αναβαθμίσεις της στον κινητήρα, οι οποίες έκαναν... πρεμιέρα στη Μόντσα, μολονότι η «σκουντερία» επιβεβαίωσε ότι δεν «αλλάζουν τα δεδομένα».