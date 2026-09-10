Πλήγμα στην Τότεναμ: Νοκ άουτ για 6-8 εβδομάδες ο Μούντρικ

Λίγες ημέρες μετά την μεταγραφή του στην Τότεναμ ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός υπέστη τραυματισμό, που θα τον αφήσει αρκετό διάστημα εκτός δράσης.

Ο Μιχάιλο Μούντρικ, επέστρεψε πρόσφατα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μετά την άρση της ποινής του για υπόθεση ντόπινγκ, με την Τότεναμ να του δίνει την ευκαιρία να βρει ξανά τα πατήματά του.

Η ομάδα του Βόρειου Λονδίνου απέκτησε τον Ουκρανό εξτρέμ με την μορφή του δανεισμού από την Τσέλσι, με την συμφωνία να προβλέπει και οψιόν αγοράς, ύψους 75 εκατ. λιρών.

Ο Μούντρικ, ωστόσο υπέστη τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για διάστημα 6-8 εβδομάδων, κάτι που σημαίνει ότι η Τότεναμ θα τον στερηθεί τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου!