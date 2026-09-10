Σαν... φαβορί ο Ζβέρεφ! (vids)

Μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της πορείας του στη Νέα Υόρκη, ο Σάσα Ζβέρεφ έχει πάρει μπρος για τα καλά και οδεύει προς τον δεύτερo Grand Slam τίτλο του!

Ο No.2 τενίστας στον κόσμο πέτυχε επιβλητική νίκη σε βάρος του Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ με 6-2, 7-5, 6-1 σε 2 ώρες και 17 λεπτά και πέρασε στα ημιτελικά του US Open για τρίτη φορά στην καριέρα του. Eξαιρετική η σεζόν για τον νικητή του Roland Garros, έχει φτάσει τουλάχιστον στα ημιτελικά όλων των Grand Slan τη φετινή σεζόν.

Με τον Κάρλος Αλκαράθ εκτός διοργάνωσης, ο 29χρονος Γερμανός θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και είναι χαρακτηριστικό ότι έχει ρεκόρ 20-4 απέναντι στους παίκτες της φετινής τετράδας.

Αρχικά, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Καρέν Χατσάνοφ, που είδε τον τραυματία Αλεξάντερ Μπλοξ να εγκαταλείπει τον αγώνα τους στο τρίτο σετ (6-2, 7-5, 3-2). Kόντρα στον πάντα επικίνδυνο Ρώσο ο Ζβέρεφ έχει ρεκόρ 6-3.

Ο άλλος φιναλίστ θα προκύψει από τον αμερικανικό «εμφύλιο» ανάμεσα στον Μπεν Σέλτον και τον Φράνσις Τιάφοου.

Οι ημιτελικοί των ανδρών θα γίνουν την Παρασκευή (11/9).