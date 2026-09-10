O Αλέγκρι έστειλε στην... εξέδρα τον Νόα Λανγκ για πειθαρχικό παράπτωμα

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός «κόπηκε» από την αποστολή της Νάπολι για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Οι «Παρτενοπέι» ηττήθηκαν με 1-0 από τους Άγγλους και μετά το τέλος του αγώνα, αποκαλύφθηκε ο λόγος που ο Μαξ Αλέγκρι επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τον Νόα Λανγκ.

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Νόα Λανγκ μια ημέρα πριν την αναμέτρηση με την Άρσεναλ υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα, με τον Μαξ Αλέγκρι να τον στέλνει στην... εξέδρα.

«Δεν φέρθηκε με τον σωστό τρόπο. Ο Νόα έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη και η υπόθεση έκλεισε», ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολι, Τζιοβάνι Μάνα αναφερόμενος στο πειθαρχικό παράπτωμα του Ολλανδού.